Jimmy Blue Oceanknecht lleva a su familia

En abril de 2022, Jimi Blue Ochsenknecht publicó un video de besos en Instagram, oficializando la relación con la piloto de carreras Laura Marie Geissler. Menos de seis meses después, el hijo de Natasha y Uwe Ochsinknecht pidió la mano de su pareja. Pero el hombre de 31 años no hizo feliz a su familia, principalmente por el momento. Jimmy Blue se arrodilló el día de la boda de la hermana Cheyenne.

A Bayan no le gustaba Jimmy en absoluto. El collar del actor explotó frente a las cámaras. “Tengo un nuevo amor, soy más feliz con ella que nunca. Es una relación hermosa”, exclama, dirigiéndose a su madre. “Si digo: ‘Eso es demasiado rápido o ten cuidado’, creo que ‘ Soy como ‘Cállate, no tienes idea'”. Esto no es de tu incumbencia.”