‘El cantante enmascarado’ en ProSieben: Alexander Klaws gana como monstruo de la basura Mülli Müller

El monstruo azul victorioso de la camada puede realizar actuaciones muy entretenidas. A veces, el suave ganado cantaba en espíritu como Whitney Houston, a veces crujía como Rage Against the Machine. Concluyendo el programa de consejos musicales, ahora se ha revelado a todas las celebridades vestidas con los disfraces.

NSPélele una piña en la cabeza, taza en mano: el ex ganador de “Alemania en busca de la estrella”, Alexander Claus, disfrazado de monstruo de la basura, ganó “El cantante enmascarado” de ProSieben.

El jugador de 38 años recibió la mayor cantidad de votos de la audiencia en la final de consejos musicales del sábado por la noche. Luego reveló su verdadera identidad. Durante varias semanas estuvo escondido bajo el disfraz de un monstruo azul que vivía en una caja de arena, haciendo bromas en el escenario y dando actuaciones muy entretenidas. A veces, el suave ganado cantaba en espíritu como Whitney Houston, a veces crujía como Rage Against the Machine.

“Configuré esto y me pasó algo”, dijo Klaws sobre su transformación en Mülli Müller, como se llama oficialmente a la maravillosa criatura. “Hice clic en algunas tomas y me fui por completo”. Mientras tanto, ya ha hecho mucho en su carrera. “Pero esta es la tontería más severa”.

En 2003, Klaws ganó la primera temporada del concurso de talentos “Deutschland sucht den Superstar” (RTL). Después de eso, fue conocido como el cantante pop bastante cursi. Su canción “Take Me Tonight”, compuesta por Dieter Bohlen (67), se convirtió en el éxito número uno. Más tarde, Klaws cambió a musicales y protagonizó “Tarzán”. En 2014 también ganó el espectáculo de danza RTL “Let’s Dance”.

“¿Estoy enamorado de Alex Klaus? No, en realidad no”

Estar atrapado bajo la máscara de la bestia de la basura ya habría sido un buen consejo. Sobre todo, a Molly le agradaba la presentadora Ruth Mouchner, de 45 años, quien formaba parte del equipo de asesoramiento del programa. “Mi corazón late un poco en Mülli Müller. Porque es lindo”, susurró antes del espectáculo. Más tarde dijo en la transcripción que, por supuesto, también podría ser Klaws. “¿Pero estoy enamorado de Alex Klaus? No, en realidad no”. Después de la revelación, es posible que ahora se necesite una aclaración.

Para los Klaw, trabajar como una bestia basura, una especie de versión hilarante del estruendo de un barril de lluvia, fue un trabajo duro. “En un momento dejé de contar cuántas veces me volví negro. Porque: no puedes respirar debajo”, dijo sobre el atuendo de gran tamaño. Pero esto no le impidió correr acrobáticamente por el escenario. “¡Ahora estamos volviendo a demoler la cabaña!” Conmocionó al gentil ganado durante su última canción.

Klaus junto a la cantante Sandy Mulling (40) del grupo pop No Angels

Los Klaw se impusieron en la reciente votación contra la cantante Sandy Mölling (40) de la banda pop No Angels, quien se reveló como una oruga en la tabla de snowboard.

Sandy Mulling como el personaje desenmascarado “Die Raupe” en ProSieben “The Masked Singer” Fuente: dpa / Rolf Vennenbernd

Además, al final de la quinta temporada del formato, la cantante de pop austríaca Christina Stormer (39) fue revelada como heroína y la música Caroline Nemczyk (31) por la banda Glasperlenspiel como un pug. En espectáculos anteriores, el portavoz de Tajischaw, Jens Rewa, de 58 años, se quitó su disfraz de chile y el campeón mundial de fútbol Pierre Littbarski, de 61 años, disfrazado de tiburón martillo.

Con su victoria, Klaws sucedió al cantante de pop Sasha (49), quien ganó la cuarta temporada como Dino. Esta vez fue elegida por la audiencia, inusualmente por teléfono y SMS. ProSieben explicó que siempre ha habido problemas técnicos con la última aplicación que se utilizó. “The Masked Singer” se estrenó por primera vez el sábado por la noche. Pronto habrá más suministros: se lanza una edición especial en Navidad.

En “The Masked Singer”, las celebridades aparecen como cantantes, pero ocultan su verdadera identidad detrás de elaborados disfraces. Las estrellas se revelan una vez que no obtienen suficientes votos, o ganan al final.