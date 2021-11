Alex Clause gana “The Masked Singer”: ¡conocí a la heroína y la oruga detrás del escenario! – TELEVISOR

¡El monstruo de la basura sacude el jardín de infancia de su hijo!

Alexander Klaws (38) ganó Pro7 como “Mülli Müller” el sábado por la noche a las 11:56 p.m. “El cantante enmascarado”Le quitó la taza a Sasha.

Alexander Klaus gana el programa como el monstruo de basura “Molly Muller”Foto: Rolf Feinenbernd / d



El primer ganador de DSDS “I’m Disguised to Heaven” (ganó el Actors Show 2003) se ríe cuando entra a la habitación disfrazado pero sin la cabeza del monstruo de la basura.

Klaws to BILD: “Loco, nunca he sudado tanto como aquí en mi vida. También a menudo he sido incomparable. Pero luego lo logré. De todos modos, ya he hecho mucho en el mundo del espectáculo , pero eso fue lo más asombroso “.

¿Por qué? “Porque puedes hacer lo que quieras aquí. No hay límites. Cuando coloque esta cabeza, enciéndeme”.

Conozca de primera mano a algunos de los otros compañeros candidatos. Klaus: “Sabía sobre Sandy Mulling (ella era la oruga del programa, nota del editor) y Christina Stormer (la heroína). Nos conocemos y de alguna manera nos conocimos con el tiempo, aunque apenas hablamos. Sandy y Aproveché eso, y cuando estábamos juntos en el escenario, hicimos un espectáculo juntos. Fue entonces cuando realmente comenzó a ser divertido “.

Sin embargo, en su familia, solo Lady Nadia estaba al tanto de esto. “Ahora tengo que disculparme con mis padres y suegros, les susurré un poco”.

Incluso sus dos hijos Lenny (5 años) y Flynn (1 año y medio) no lo sabían. Lenny es fanático de Mülli-Müller. “En el jardín de infancia de mi hijo, la familia de Molly actuó. Creo que estaría muy orgulloso de que su padre esté detrás”, dice Klaus y se ríe, “Estaba un poco sorprendido de que siempre tocara las mismas canciones …”

Hablando de práctica: “La noche antes de la final toqué en un concierto en Hamburgo y estuve despierto hasta las 4 am. Fue difícil. Pero Molly valió la pena para mí”.



Alex Klaus detrás del escenario con Bild Reporter Bernd PetersFoto: Bernd Peters / Build



Los contendientes Mulling (segundo lugar) y los delanteros (tercero) los felicitaron con admiración. Mölling a BILD: “No estoy triste. Alex se lo merecía y me alegro de haber llegado tan lejos”.

Por otro lado, los atacantes perturbaron las pistas distantes (nuevamente). “Estaban locos. Por ejemplo, siempre había lobos porque yo vivo al lado de un centro de investigación de lobos. Algo así es intenso. Eso por sí solo nunca se me habría pasado por la cabeza”.