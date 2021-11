Luto por Ted Herold: Manuela murió con él en el incendio | regional

Dortmund – ¡Un drama ardiente sobre el Elvis alemán!

La leyenda del rock’n’Roll Ted Herold, de 79 años, y su esposa Manuela, de 48, murieron en un incendio que envolvió su apartamento de alquiler en Dortmund.

El sábado, el incendio estalló alrededor de las 18.15 horas en la sala de estar del primer piso. Según la información de BILD, Manuela fue encontrada muerta allí. El cuerpo de la cantante estaba en el pasillo. Se dice que murió por inhalación de humo.

La pareja está casada desde 2002. Manuela solía visitar sus conciertos como fan. Tras la boda, ambos vivieron en su casa de Peine (Baja Sajonia). Vendieron esto hace unos diez años y se mudaron a Dortmund, un piso por encima de sus suegros.

Los vecinos informaron que Herold y su esposa vivían recluidos. “La última vez que vi a Ted fue el jueves. Así que fue a la papelera. Se veía delgado y desagradable”.

También en términos económicos, se dice que al cantante, que comenzó su carrera en 1958 con dos versiones de Elvis, no le fue tan bien al final. Vecino: En 2020 vendió su costoso Mercedes y no ha tenido su propio automóvil desde entonces. Ted solía conducir el cochecito de su suegra de vez en cuando “.

“Moonlight” fue el mayor éxito de Ted

Ted Herold tuvo su mayor éxito en 1960. La canción “Moonlight” se vendió 500.000 veces y se convirtió en su sencillo número uno.

También entró en las listas de éxitos con “Hula Rock” (1959), “Little Linda” (1961) e “Ich bin ein Wanderer” (1962).

Después de casi 20 años sin éxito, regresó en los 80 con canciones como “Rockabilly-Willy” (1980), “The Best Die Young” (1981) y “Never Give Up on Your Purpose” (1982).