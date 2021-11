Tenía solo 28 años: falleció el actor estadounidense Joey Morgan

¡Trágicas noticias de los Estados Unidos! Celebra su truco Joey Morgan Gracias en particular a la comedia de terror “Scouts vs. Zombies – Handbook for the Zombie Apocalypse”, pero el actor también fue visto en otras producciones: en 2017 actuó en “Flower” junto con Zoe Deutch (27), y un año después, el actor formó parte de la comedia de Netflix “Sierra Burgess Is a Loser” con Shannon Purser (24). Pero la triste noticia ahora está llegando: ¡Joey murió inesperadamente a la edad de 28 años!

El director de “Scouts Against Zombies – Handbook on the Zombie Apocalypse” anunció la muerte a través de Gorjeo un favor. “Falleció hoy y esta noticia me rompe el corazón. Fue un honor conocerlo”.libros Christopher Landon (46). El mismo paso aéreo Se conoció hace nueve años gracias a “Scouts”. Describió a Joey como “tranquilo, alegre, inteligente y reflexivo”, y elogió su actuación frente a la cámara.

Su equipo ya ha hablado con Solo Jared Pero ten en cuenta: “Por favor respete nuestra privacidad para que podamos lamentar la pérdida de esta persona especial”.Diputado dijo sobre la muerte. Aún no se conoce la razón.

Anuncios

Joey Morgan, Maya Eshet, Zoe Deutch y Max Winkler en el estreno de “Flower” en 2017

Anuncios

Joey Morgan, actor

Anuncios

Joey Morgan, actor



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]