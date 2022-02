Katie Price aparece después de una cirugía plástica – apenas reconocible

Katie Price lo ha vuelto a hacer: la estrella de los reality shows británicos se sometió a una cirugía plástica. El resultado horrorizó a los aficionados ya las calles.

La lista de cirugías plásticas en Katie Price es larga. El británico de 43 años es un gran fanático de la cirugía plástica y, según el Daily Mail, ha tenido 14 cirugías en los últimos 24 años. La modelo recientemente volvió a pasar por el quirófano. Se sometió a un estiramiento de ojos y cejas en Bélgica en enero y luego se la vio con la cabeza cubierta con vendajes gruesos, y ahora ha compartido los resultados de la cirugía con el mundo.

Muchos fanáticos están conmocionados: el precio apenas se reconoce después de la operación. Bryce primero saltó a la fama en el Reino Unido como modelo, luego a través de su programa de telerrealidad y apariciones en las versiones británicas de Jungle Camp y Celebrity Big Brother. Pero ahora su rostro no tiene nada que ver con lo que muchos televidentes saben de estos programas. Los ojos en particular ahora se ven más grandes y redondos que antes.

Katie Price: La reacción maliciosa a la cirugía plástica



Se dice que la operación, incluido el alojamiento, costó 10.000 libras esterlinas (casi 12.000 euros), según The Sun. Si crees en las reacciones en las redes sociales y los medios ingleses, fue dinero tirado. “Esto es realmente un grito de ayuda”, comentó un usuario en Instagram de la foto de Bryce. Otro escribió: “Ya no hay nada natural en ti”. Hay pocos elogios sobre su nuevo look.

Incluso los tabloides de Inglaterra, conocidos por su crueldad, no ocultan su opinión. La madre de cinco ya está siendo comparada con Michael Jackson.

De hecho, Price tiene problemas completamente diferentes: dos veces en solo dos semanas estuvo a punto de ir a prisión. Se trataba de las deudas que no debía pagar. El hombre de 43 años se vio obligado a declararse oficialmente en quiebra en 2019 con deudas de 3,5 millones de libras (unos 4,2 millones de euros).

