El cantante enmascarado: ¿Realmente se ha revelado a Goldie?

En el clip: Goldie canta “Gold” de Spandau Ballet

Goldie tiene dos caras: lujosa y garabateada.

El exterior de Goldie es lujoso y te invita a acurrucarte, pero a Mask no le gusta escuchar eso en absoluto. La estrella prefirió ser estricta y seria en “The Masked Singer”. Esto también se adaptaría mejor al sonido, ya que es distintivo y tosco. La comunidad de “The Masked Singer” actualmente apuesta principalmente por el actor Armin Rohde como Goldi. ¿esto es correcto?

Goldie no quiere ser linda en absoluto.

Por esta razón, a Goldie le gustaría revelarse de inmediato para que ya no tenga que ser linda. Pero para no romper el contrato, Goldie tenía que esperar que la audiencia no siguiera votando por él. Pero los fanáticos aman a la muñeca feroz y votaron por él. Nunca antes una máscara había estado tan preocupada por el progreso como la de Goldie.

¿Qué significan las pistas? Aprendemos esto del clip introductorio de Goldi:

Contrariamente a su contrato, Goldie no quiere ser linda.

Goldie se ve a sí mismo como asertivo y gentil en el mejor de los casos.

A Goldie no le gustan los peluches.

Su nuevo hogar es Goldland.

Eso debería hacer que Goldland sea más dorado.

Goldie ama el sol solo en Goldland.

La evidencia está en el clip: “La gente quiere oro, así que les doy oro”.

Estas celebridades se comercializan bajo la máscara de Goldie

En el Episodio 3, Goldie nuevamente hace todo lo posible para desahogar su mal humor con la canción “Gold” de Spandau Ballet. Junto con Black Mamba y el topo, Bad Mask también compitió en una batalla a tres bandas con “Relight my Fire”.

El equipo de adivinanzas de Ruth Moschner, Yvonne Catterfeld y Ross Anthony está entusiasmado con la linda máscara a pesar de su actuación furiosa y estalla en aplausos con la audiencia. El equipo de asesoramiento sospecha que estas celebridades están bajo la máscara:

armin montó

Hans Werner Ulm

Simón Pearce

kirkling de la cadera

Después del espectáculo Número 2, en el que Goldie interpretó “Bad Day” de Daniel Potter con una voz siniestra, los nombres de las celebridades del trío de adivinanzas Ruth Mouchner, Caroline Quebecos y Echo Frisch aparecieron como si hubiera:

Torsten Stratter

Jürgen von der Lieby

armin montó

ben panadero

deshuesado wiglad

Heinz Hönig

viejo scholes

Oliver Kalkov

Las variaciones de Goldie hacen que el equipo de adivinanzas piense en el primer episodio. Ruth, Linda y Smodo dieron algunos nombres:

Knossi,

Sebastián Vettel

axel brahl

Martín Reuter

Esto es lo que dice actualmente la comunidad #MaskedSinger en la aplicación JoynMe:

armin rod Detlev Steves viejo scholes Elton Ingo Abel

¿Si el equipo de asesores o la base de fans tienen razón con el consejo de Goldi? La próxima oportunidad de ser revelado será el próximo sábado 15 de octubre de 2022 a las 8:15 p. m. en ProSieben.