De repente, la estrella de “El granjero busca esposa” se reportó desde el hospital

Anna Heiser ahora ha informado a sus fanáticos de noticias inquietantes.

Anna Heizer conoció al granjero Gerald, que dirige una granja en Namibia, en el espectáculo de la cúpula “Bauer sucht Frau” en 2017. En 2018 se dijeron románticamente que sí. Después de tres años por fin son padres y madres Del hijo de León. Hasta entonces, sin embargo, tuvieron que lidiar con el duro golpe del destino, pues Anna tuvo un aborto espontáneo a principios de 2020.

“Pensar en eso todavía duele y puede que nunca desaparezca, pero tenemos que mirar hacia adelante”.Dijo en el especial de RTL “Gerald & Anna im Babyglück”.

Todos estaban más felices de que su bebé naciera sano. Pero aquí también hubo complicaciones. El bebé tuvo que ser entregado a través de una cesárea de emergencia. El amor de su descendencia hizo que todos los miedos se olvidaran rápidamente. “No pensé que pudieras estar enamorado, que pudieras amar tan incondicionalmente desde el primer momento”, dijo.

En junio, la mujer de 32 años anunció que estaba esperando hijos nuevamente. Ahora le di algunas noticias inquietantes. aficionados.

Anna Heizer entró en trabajo de parto prematuro

En su historia de Instagram, Anna compartió que está en el hospital de la capital de Namibia. Explicó: “Realmente no pensé que llegaríamos aquí tan temprano cuando me inscribí. Regresamos a la granja el jueves y ayer a las 6 a. m. me puse de parto, definitivamente trabajo de parto prematuro. Solo tengo 30 semanas de edad. Una semana después de mi embarazo “.

Y también: “Después de consultar a mi médico, se suponía que debíamos ir directamente al hospital en Windhoek, lo cual hicimos”.

Anna Heizer comparte las grabaciones del hospital.

La estrella de “Bauer sucht Frau” dijo sobre su estado de salud actual: “Las contracciones no fueron muy fuertes y afortunadamente se pudieron detener. El saco amniótico aún no se ha roto. Todo es causado por una infección”. Ella dijo, mirando a su hijo por nacer:

“El bebé está bien. Los movimientos todavía están ahí y el latido del corazón es muy fuerte. El parto casi puede detenerse. Espero que siga así. Escuché que estoy lidiando con eso ahora, tengo que hacerlo, lo haré. Lo más Lo importante es que el bebé está bien y se queda adentro un poco más”.

Anna Heizer habla sobre su condición.

El médico le dijo que se quedara en el hospital por tres días más. Sin embargo, ella no estaba muy emocionada por eso.

la razón: “Solía ​​odiar hacerlo por Leon, pero lo más importante ahora es que nuestro bebé permanezca en el útero el mayor tiempo posible. Después de eso, probablemente tendré que quedarme en Windhoek unos días más para no tener que ir tanto al hospital como a la granja en caso de que algo suceda”.