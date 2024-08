El capitán de Alemania salva a 15 personas – “Escuchamos gritos”

Hogar panorama

de: Julia Hanegke

el presiona divide

El yate “Bayesian” se hundió frente a las costas de Sicilia. Se han rescatado a 15 personas; el capitán informa ahora sobre las labores de rescate y el incidente.

Porticello – en realidad debería El éxito legal de Mike Lynch, conocido como “el Bill Gates británico”, se celebrará a bordo del yate de lujo “Baisian”.. Acaba de ser absuelto en un juicio por fraude y se encuentra anclado a media milla náutica del puerto de Porticello en Sicilia, Italia. El barco se encontró con una tormenta y se hundió.

El llamado huracán de agua golpeó el barco. Este fenómeno atmosférico crea poderosos vórtices terrestres. Quince personas se salvaron gracias a los heroicos esfuerzos de otro capitán de barco, pero seis personas siguen desaparecidas. Entre ellos se encuentran Lynch y su hija de 18 años. el Las operaciones de rescate están en marcha.

“Bayesiano” antes de que se asimile. © Boletín de la oficina de prensa de Bereni Navi/IMAGO

“No esperaba que esto sucediera”: yate de lujo se hunde frente a Sicilia

¿Por qué el barco atracó a media milla náutica de la costa en condiciones climáticas difíciles? No está claro. “No esperábamos que esto sucediera”, fue la única frase que dijo al periódico el líder del equipo bayesiano, James Catfield. La República Se puede decir después de ser rescatado. Actualmente recibe tratamiento en el hospital.

La última foto de Bayesian: imágenes dramáticas del accidente de un yate frente a Italia Ver la serie de imágenes

Otro barco se apresuró a socorrer al “Albaizian” – el capitán describe la operación de rescate: “Oímos gritos”

Incluso antes de que el barco se hundiera, otro barco corrió en su ayuda: el barco holandés “Sir Robert Baden-Powell”. A bordo estaba el capitán del Hamburgo, Carsten Börner. Diario de Sicilia Dijo: “Querían regresar al puerto, pero vimos mal tiempo e intentamos estabilizar el barco, luego vimos otro barco hundirse junto a nosotros e inmediatamente brindamos ayuda, ya que su barco fue sorprendido por la tormenta: “Nosotros Habíamos planeado ir al puerto de Arenella en Palermo”, explica, pero nos pilló una tormenta. Continuó: “Intentamos mantener la situación con los motores en marcha”.

El capitán Carsten Börner al timón del velero Sir Robert Baden-Powell en el Mar Rojo frente a la costa de Egipto en 2004. © imagebroker/bail/IMAGO

Mientras luchaban contra el viento y el clima, de repente vieron que el yate que estaba junto a ellos se hundía. “Vimos una llama roja proveniente de la zona del barco, así que mi primer oficial y yo subimos a la embarcación y fuimos a ayudar: salvamos a 15 personas del barco que se hundía, incluida una niña”, dice sobre el rescate.

Según las conclusiones preliminares de las autoridades, parece que el barco zozobró tan rápidamente que no todos los pasajeros pudieron liberarse de sus camarotes en la cubierta inferior. El capitán alemán describió: “Al principio el barco giró de costado y a los pocos minutos se hundió. “Todo sucedió tan rápido después de eso que la Guardia Costera llegó de inmediato”. Pero no pudieron encontrar a nadie más: “Oímos gritos y seguimos buscando en la zona, pero no encontramos a nadie excepto a los quince supervivientes que ya habían sido rescatados”, resume el comandante Boerner.

Los supervivientes hablan de escenas dramáticas: “Lo único que oyeron fueron los gritos de los demás”.

Los supervivientes a veces relatan escenas dramáticas. “No podía mantener los ojos abiertos en el agua. Pedí ayuda, pero lo único que oí fueron los gritos de otras personas”, dice una ciudadana de Nueva Zelanda llamada Charlotte, que trabaja en un bufete de abogados que representa a Lynch en el juicio. Su hija de 3 años estaba con ella en el barco: “La mantuve a flote con todas mis fuerzas y extendí mis brazos para que no se ahogara”.

Continúa la búsqueda de personas desaparecidas: circunstancias difíciles en una carrera contra el tiempo

Los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos continúan sin cesar, pero enfrentan grandes dificultades. Según los bomberos, buzos privados enviados desde Italia continental pudieron penetrar en el interior del naufragio e inspeccionar algunas zonas debajo del puente de mando. Sin embargo, los numerosos obstáculos y las condiciones de hacinamiento plantean desafíos.

Y añadió: “Por supuesto, dado el tiempo que ha pasado y las circunstancias del evento, es difícil imaginar que las cosas vayan a mejorar. “Pero, por supuesto, no nos rendiremos”, dijo por radio Vincenzo Zagarola, de la Guardia Costera italiana. Un experto ha expresado una teoría deprimente sobre la supervivencia de los últimos desaparecidos. (JH/EPA)