política

de: Patricio Mayer



El propio ejército ruso tiene que soportar grandes pérdidas como resultado de la contraofensiva ucraniana en Rusia. Posiblemente también mediante bombas guiadas AASM.

KURSK – Los envíos de armas a Kiev parecen continuar ininterrumpidamente durante la guerra de Ucrania. Esta vez los ucranianos recibieron excavadoras de ruedas “sólo” de Alemania.

Armas para Ucrania: ¿Se utilizarán bombas guiadas AASM en el ataque a Kursk?

Pero es posible que Francia haya entregado el próximo lote de bombas guiadas AASM a las fuerzas armadas ucranianas que, según un vídeo en las redes sociales, ahora también se utilizan en la ofensiva de Kursk en Rusia. Entre otras, la cuenta de X, ampliamente compartida, “Osinttechnical” (más de 955.000 seguidores), publicó secuencias de fotografías.

Estas imágenes tienen como objetivo mostrar cómo una enorme bomba AASM, que pesaba 340 kilogramos, impactó en un centro de mando del ejército ruso en el Óblast de Kursk. Sin embargo, el impacto y el posterior incendio se pueden ver en el vídeo, mientras que la información mostrada, así como el lugar y la hora de la explosión, no se pueden verificar de forma independiente.

Ofensiva de Kursk en Ucrania: bombas planeadoras de precisión contra el ejército ruso

La bomba, producida por el fabricante de armas francés Sagem Défense Sécurité y puesta en servicio por primera vez en la Fuerza Aérea Francesa en 2006, también se conoce coloquialmente como “martillo” en terminología militar. La ventaja militar de esta arma es su precisión inusualmente alta al impactar granadas planeadoras.

Dependiendo de la versión, el “Hammer” tiene como complemento una ubicación del objetivo por GPS, un cabezal de búsqueda de objetivos marcado con láser o incluso un cabezal de búsqueda por infrarrojos. Utilizando algoritmos de reconocimiento de imágenes, se compara la imagen almacenada del objetivo con el paisaje o el entorno fotografiado al acercarse al objetivo. El radio del círculo de despliegue del arma debe estar entre diez y un metro.

Dos bombas guiadas AASM (abajo a la izquierda) bajo el ala de un avión francés Dassault Rafale B (Avatar) © IMAGO / StockTrek Images.

Armas contra Vladimir Putin: el vídeo supuestamente muestra una brecha en un búnker en Kursk

Lo sorprendente del video: varios blogueros militares ucranianos escribieron que la bomba planeadora AASM que se ve en el video penetró un búnker ruso en la región rusa de Kursk. El Hammer no es en realidad una de las armas clásicas rompe-búnkeres como el misil de crucero alemán Taurus o el británico Storm Shadow y el francés Scalp-EG. Sin embargo, los blogueros militares se apegan a su descripción. En el vídeo no queda claro qué golpeó exactamente la bomba. Es decir, si el peso de combate todavía era suficiente para penetrar la superficie porque no era hormigón sólido.

En teoría, la bomba deslizante guiada AASM se utiliza contra objetivos en movimiento, como formaciones de tanques o contra posiciones enemigas en edificios. Ejemplo: unos días después de la pérdida de Avdiivka, los ucranianos lanzaron una bomba deslizante francesa AASM-250 sobre una antigua planta de coque en la ciudad de Donbass, donde en ese momento sospechaban que había un búnker ruso, a finales de febrero y principios. de febrero. Marzo de 2024.

Las pérdidas de Rusia en la guerra de Ucrania: los pilotos ucranianos tienen que volar bajo

Otra cosa interesante del vídeo es que muestra el supuesto acercamiento de un avión de combate ucraniano MiG-29. En el ejemplo antes mencionado, se acerca a su objetivo volando bajo, aparentemente para evitar el radar ruso porque sus rasgos se confunden con el paisaje y no se ven. Ya no es detectable por ondas electromagnéticas del radar enemigo. Sólo entonces el avión emprende un tramo empinado para soltar la bomba planeadora.

Otra idea: dado que las bombas AASM suelen tener un alcance de poco más de 50 kilómetros y deben lanzarse desde una gran altura, el piloto del caza debe volar profundamente en la zona de combate. No se sabe por qué en este caso la defensa antiaérea rusa no pudo impedir que el piloto ucraniano hiciera esto. Pero lo que se sabe es que en las últimas semanas, las fuerzas armadas en Kiev han desactivado varios sistemas de defensa aérea del ejército ruso cerca de la frontera mediante ataques aéreos selectivos. (noche)