Guerra de Ucrania en cinta en vivo: +++ 06:53 El director del Astillero del Almirantazgo Ruso muere inesperadamente +++

Alexander Buzhakov, gerente general de uno de los astilleros navales más grandes de Rusia con sede en San Petersburgo, murió inesperadamente a la edad de 66 años. Esto fue confirmado por United Shipbuilding Corporation en un comunicado publicado por la agencia de noticias rusa TASS. Durante 11 años, Buzakov dirigió el Astillero del Almirantazgo, especializándose en la construcción de submarinos no nucleares. Es 100% estatal. No dio detalles de la causa de la muerte.

+++ 06:20 AM Wust: “Damos la bienvenida a cualquiera que huya de Putin con nosotros” +++

A pesar del creciente número de refugiados de guerra de Ucrania, el primer ministro del estado de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Fuest, no quiere retractarse de apoyar a quienes piden ayuda. “Nos oponemos a la brutalidad y violencia de Rusia con nuestra solidaridad y benevolencia”, dijo el demócrata cristiano de la agencia de noticias alemana DPA en Düsseldorf. Y sigue siendo lo mismo: “Cualquiera que huya de Putin es bienvenido y seguro aquí en Renania del Norte-Westfalia”. Y para resumir: en los últimos años, el número de refugiados en invierno ha disminuido considerablemente. “La situación es diferente ahora: más refugiados vienen a nosotros”.

+++ 05:11 ISW: El avance ruso en Bashmut se está desacelerando +++

La tasa de avance de las fuerzas rusas en la región de Bakhmut probablemente se ha desacelerado en los últimos días, según el grupo de expertos estadounidense Study of War (ISW). en su informe más reciente. Todavía es demasiado pronto para juzgar si la ofensiva rusa para tomar el control de Bajmut llegó a su clímax. Sin embargo, los bloggers rusos admitieron que las fuerzas ucranianas en la región de Bakhmut lograron frenar un poco el ritmo del avance ruso alrededor de Bakhmut y los asentamientos circundantes.

+++ 03:32 Tres expertos en remoción de minas murieron en una explosión en Zhytomyr +++

Tres trabajadores de rescate ucranianos murieron en la explosión de una mina en la región de Kherson. Así lo informó el servicio de rescate de Zhytomyr, para el que trabajaban las tres personas, en su página de Facebook. Se dijo que las tres personas habían estado desminando áreas de la región de Kherson capturadas de Ucrania.

+++ 01:44 El rey Felipe de España condena la guerra de agresión de Moscú +++

Rey de España Felipe VI. Condena la guerra de agresión rusa contra Ucrania y sus repercusiones. En su discurso de Navidad, que fue transmitido por radio y televisión, el monarca jordano dijo que el conflicto “ya había causado un nivel de devastación y devastación que es difícil de imaginar”. Felipe advierte de las consecuencias de una guerra de “importancia mundial” que “pone en peligro nuestra seguridad”. En este contexto, España y sus aliados deben “reforzar la defensa colectiva”.

+++ 23:03 13 vehículos de rescate blindados alemanes en Ucrania +++

De acuerdo con la Gobierno federal Actualmente hay 13 Bergepanzer 2 alemanes en Ucrania. Esto significa que el número de vehículos entregados aumentó en uno en comparación con la semana anterior. El Bergepanzer 2 se basa en el tanque de batalla Leopard 1 y tiene la misión de rescatar vehículos dañados por la batalla y asistir en la instalación y remoción de motores y torretas.

+++ Informe 21:07: los asesores protegen a Putin de las malas noticias +++

El informe del Wall Street Journal (Wall Street Journal) indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, solo tiene una comprensión limitada de la verdadera situación de sus fuerzas en Ucrania. En consecuencia, el jefe del Kremlin se rodea de un pequeño círculo de asesores que refuerzan su cosmovisión guerrera y retroceden o encubren malas noticias. El periódico estadounidense basó su investigación en entrevistas con funcionarios rusos antiguos y actuales y personas cercanas al Kremlin. En consecuencia, los interlocutores describieron a Putin como un líder solitario que no podía o no quería creer que Ucrania podría resistir con éxito. “La gente alrededor de Putin se está protegiendo”, dijo la periodista Ekaterina Vinokurova al WSJ. “Creen firmemente que no deben molestar al presidente”.

