Ola de infecciones: China deja de publicar números de Corona

Los datos diarios de corona de China ya no se publican, a pesar de la explosión en la cantidad de infecciones: ha habido 250 millones de infecciones aterradoras desde principios de mes. Nuestro corresponsal en China, Matthias Kamp, informa desde Shanghái.

CHina dejó de publicar datos diarios de Corona después de casi tres años, en el contexto de una ola masiva de infecciones. La Comisión Nacional de Salud dijo el domingo que el número de nuevas infecciones y muertes ya no se anuncia diariamente. El comité no dio una razón para esto.

Dijo que el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades continuaría “divulgando información sobre el brote con fines de referencia e investigación”. El comité no comentó sobre la naturaleza y frecuencia de estas publicaciones.

Los internautas en China respondieron con sarcasmo al anuncio. “Era la mejor y más grande oficina de estadísticas falsas del país”, escribió un usuario en el servicio en línea de Weibo sobre la autoridad que publicó previamente los datos oficiales de Corona. Otro escribió: “Finalmente me desperté y me di cuenta de que ya no pueden engañar a la gente”.

La República Popular anunció abruptamente el final de su controvertida política de cero COVID este mes después de protestas en todo el país. Desde entonces, el número de contagios se ha disparado. A veces, los medicamentos escasean y los hospitales están abarrotados. Los crematorios y las funerarias parecen estar teniendo problemas debido al creciente número de muertes.

El final del examen obligatorio.

Según las autoridades, ahora es imposible estimar el número de casos de corona debido al vencimiento de la obligación de verificar. Las autoridades también han reducido la definición médica de las muertes por Corona, por lo que el número de muertes por Corona es menor de lo que realmente es, según los observadores. Oficialmente, solo se han informado seis muertes por corona desde que se levantaron las medidas de corona.