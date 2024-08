“Bayesiano”: Recuperan el último cuerpo de un yate de lujo hundido

Los buzos italianos salieron de los restos del frente Sicilia Se ha recuperado el último cuerpo del yate de lujo hundido. Así lo anunció la Guardia Costera de ese lugar. Este era el destino de todas las personas a bordo del barco en el momento del accidente bayesiano Ha sido aclarado.

La Guardia Costera no proporcionó inicialmente ninguna información sobre la identidad de los muertos recuperados. Pero se puede suponer que era Hannah Lynch quien estaba en el barco con sus padres. Su padre, el empresario tecnológico británico Mike Lynch, también murió en el accidente, mientras que su madre, Angela Pacaris, sobrevivió.

Según un informe de la BBC Mientras tanto, los familiares emitieron un comunicado y una fotografía que muestra a Mike y Hannah Lynch.. “La familia Lynch está devastada y conmocionada”, decía la estación citando el comunicado. Siente consuelo y apoyo de amigos y familiares. Los familiares expresaron su agradecimiento a la Guardia Costera y a todos los involucrados en la operación de rescate.

Cargos contra la tripulación

56 metros de largo bayesiano Bajé el lunes con tiempo tormentoso. Mike Lynch quiso celebrar con amigos y familiares en el avión su absolución en un juicio por fraude. 15 personas sobrevivieron al accidente y siete murieron.

Aún no está claro exactamente por qué se hundió el yate de lujo. Otros barcos en la zona capearon la tormenta. Fundador de la empresa que bayesiano lo construyó y formuló graves acusaciones contra la tripulación en este contexto. Debido a la tormenta que se avecinaba, se ignoraron las precauciones básicas de seguridad. Giovanni Costantino dijo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Criticó diciendo: “La gente no debería haber estado en los camarotes y el barco no debería haber estado anclado”. Además, en su opinión, alguien debería haber estado mirando.

