El cardiólogo aconseja tomarse en serio los síntomas

Los afectados a menudo no atribuyen signos de insuficiencia cardíaca al corazón, con consecuencias fatales. Sin embargo, el diagnóstico precoz es importante.

Hasta cuatro millones de personas en Alemania sufren insuficiencia cardíaca crónica. Por lo general, es el resultado de otras afecciones cardíacas. En alrededor del 70 por ciento de los casos, la enfermedad se desarrolla a partir de la enfermedad subyacente del ataque cardíaco, la llamada enfermedad cardíaca coronaria (CHD) y la presión arterial alta, a veces sola o en combinación con diabetes. Otras causas posibles son enfermedad valvular, miocarditis o defectos cardíacos congénitos. Debido a una bomba debilitada, el cuerpo ya no recibe la sangre adecuada, lo que significa que carece de nutrientes y oxígeno. Finalmente, aparecen los síntomas de una enfermedad grave y peligrosa.

Insuficiencia cardíaca: un cardiólogo advierte que no se tomen demasiado en serio los síntomas

Dice el profesor D. Médico Thomas Voigtländer, Catedrático de Cardiología y Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Alemana del Corazón. © tommyandone / IMAGO

Dice el profesor D. Médico Thomas Voigtländer, Profesor de Cardiología y Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Alemana del Corazón t-online.de. Advierte de la insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca como una enfermedad grave y debe tomarse en serio. Al principio, suele presentarse con síntomas inespecíficos. La dificultad para respirar, la disminución del rendimiento y la retención de líquidos a menudo ocurren de manera insidiosa. Estos pueden ocurrir, por ejemplo, en la parte inferior de las piernas y se notan a través de la hinchazón de las piernas o el edema de los tobillos.

Debido a que los signos de insuficiencia cardíaca a menudo son difusos, no siempre pueden asignarse directamente al corazón de la población anciana afectada. Según Voigtländer, los pacientes a menudo atribuyen los síntomas a su edad y, por lo tanto, los aceptan en lugar de consultar a un médico. “Con consecuencias severas hasta complicaciones graves y pérdida de calidad de vida o incluso la muerte”, dice el cardiólogo. También se reconoce la insuficiencia cardíaca temprana y se pueden tomar contramedidas temprano con los tratamientos actuales. Por lo tanto, Voigtlander aconseja: “Cualquiera que experimente dificultad para respirar y una disminución en el rendimiento debe consultar a un médico de inmediato”.

Insuficiencia cardíaca: el ejercicio regular es una parte integral del tratamiento

La insuficiencia cardíaca generalmente se trata con una combinación de diferentes componentes. Esto depende del diagnóstico y la gravedad de la afección. Según la Fundación Alemana del Corazón, la farmacoterapia es el pilar más importante del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Porque, contrariamente a las recomendaciones de los médicos, que eran comunes hasta la década de 1980, de que los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían tomárselo con calma, el ejercicio regular ahora es una parte importante del tratamiento. Sin embargo, los afectados no deben comenzar por su cuenta, sino que deben hablar con un médico sobre el entrenamiento que sea apropiado para la gravedad de la enfermedad.

