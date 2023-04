Esterilizado para ahorrar CO2: para eso están los bistecs y los viajes de corta distancia

El movimiento lo inició la cantante británica Blythe Pipino, entre otros: “El mundo se está cayendo a pedazos y esto está pasando ahora mismo. Estoy muy decepcionada y preocupada porque he decidido no tener hijos”, dijo en un video de 2019 con el BBC.

El acusado no es el único que tiene el imperativo Deseo de tener hijos No vivían para el clima. El movimiento de huelga de nacimiento, el ‘movimiento de huelga de nacimiento’, ahora también es popular entre la mayoría de los jóvenes en la burbuja climática. Creen que los niños ejercen una presión adicional sobre el clima y, por lo tanto, se lo quitan a su descendencia. Algunos, como el activista climático de Regensburg, tienen tanto miedo del futuro que ni siquiera quieren esperar que los niños potenciales vivan con el cambio climático.

Los bistecs y los viajes cortos son buenos para Mark porque ahorra mucho dióxido de carbono al no tener hijos.

Aunque el nombre sugiere lo contrario, los hombres son igualmente parte del “movimiento de huelga de nacimiento”. Al igual que Marc Fehn, que decidió hacerse la vasectomía en 2020. “Creo que el planeta ya está superpoblado y no necesita más gente”, dijo a Die Zeit el hombre de 35 años. No le molesta si de vez en cuando come un trozo de carne o hace un viaje corto. Después de todo, ahorra mucho dióxido de carbono al no tener hijos.

Le molestarán especialmente las muchas preguntas sobre si no se arrepentirá de su decisión en algún momento: “¿Por qué crees que un día tú tampoco podrás arrepentirte de la decisión de tener hijos?”, es su respuesta.

Los hombres que quieren esterilizarse en Alemania normalmente tienen que pagar ellos mismos el procedimiento. Una vasectomía cuesta unos 500 euros en este país e incluso puede revertirse en algunos casos. Para las mujeres, el procedimiento suele ser más complicado y puede costar hasta 1.500 euros. La reflexión también es mucho más incierta.

Un controvertido estudio detrás del movimiento de huelga de nacimiento

El movimiento Birth Strike fue provocado por un estudio publicado en 2017 por la Universidad de Lund y la Universidad de Columbia Británica. Según los autores Seth Wayans y Kimberly Nicholas, no tener un hijo es la forma más efectiva de combatir el cambio climático. De esta forma se pueden ahorrar 58,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En comparación, quienes trabajan sin automóvil ahorran solo 2,4 toneladas al año. Si comes vegano, solo obtienes 0,8 toneladas.

Pero Michael Bilharz, un experto de la Agencia Federal de Medio Ambiente, critica el estudio. Espera que las emisiones de dióxido de carbono de una persona permanezcan iguales a lo largo de su vida. Sin embargo, los niños pequeños contribuyen significativamente menos a las emisiones de dióxido de carbono a través del consumo y la movilidad que los adultos”, explica en la revista WDR Quarks.

“¿Es buena idea vivir en una sociedad que envejece? ¿Y para quién querríamos salvar el mundo si decidiéramos no tener más nietos?”. En cualquier caso, no tener un hijo no es una forma de frenar bruscamente el clima cambiar. Después de todo, no sentirías los efectos hasta una generación más tarde. Medidas como el desmantelamiento de centrales eléctricas de carbón y la movilidad climáticamente neutra podrían implementarse más rápidamente y ser significativamente más eficientes.