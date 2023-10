El Centro de Atención al Consumidor revela argumentos de venta engañosos en los supermercados

Página principal consumidor

de: Robin Dietrich

Los alimentos no necesariamente contienen lo que se describe como sabor. El Centro de Atención al Consumidor llama a esto “fraude legal al consumidor”.

Castle – ¿Los alimentos realmente contienen lo que se promete en la etiqueta? El Centro de Atención al Consumidor de Hamburgo ha revelado ahora que esto no es siempre así. Hay trampas en los supermercados y descuentos. también El “encogimiento” es un truco que utilizan los supermercados.

Centro de Atención al Consumidor revela fraude en etiquetas en supermercados

Si la frase “sabor a vainilla” aparece impresa en la etiqueta de un producto en el supermercado, muchos consumidores probablemente asumirán que contiene vainilla. La situación es similar con los pistachos o los frutos secos: a pesar de la imagen en la etiqueta, no siempre se encuentran en los alimentos. Pueden surgir problemas cuando las palabras “sabor”, “sabor”, “sabor” o “tipo” están impresas en las etiquetas de los alimentos.

Los alimentos no siempre contienen lo que está escrito o mostrado en la etiqueta; los consumidores deben leer atentamente. © fototeca/Imago (avatar)

Una impresión de “sabor a vainilla” no significa necesariamente que la vainilla esté presente, por lo general son solo sabores que se han agregado. Esta práctica no es ilegal, pero para el Centro de Atención al Consumidor de Hamburgo sigue siendo un “engaño legal al consumidor”. Los consumidores pueden suponer, basándose en la inscripción o las imágenes de la etiqueta, que un ingrediente en particular figura en la lista cuando no es así. Los componentes se pueden encontrar nuevamente.

Estos productos del supermercado no son lo que dicen ser

El Centro de Atención al Consumidor ha encontrado esta práctica en muchos productos terminados de los supermercados. Especialmente popular es el “sabor a vainilla” descrito anteriormente. Ya sea en bebidas, salsas de postre o yogures populares: aunque la vainilla se puede leer en el frente de la etiqueta y, por lo tanto, es un criterio de compra obvio, el aroma sólo se puede encontrar en la lista de ingredientes. El popular yogur en conserva de Mueller también contenía sólo sabor a pistacho, a pesar de que el pistacho estaba impreso en el envase.

“De forma puramente legal, se permiten descripciones con tipo, sabor o regusto añadidos. “Pero muchos consumidores todavía caen en la trampa del fraude en las etiquetas porque no tienen claro el significado”, critica duramente el Centro de Asesoramiento al Consumidor. Si los defensores de los consumidores se salen con la suya , Esta práctica de ventas ya no estará permitida.A El Centro de Atención al Consumidor también considera que los envases engañosos son una espina clavada. Estar allí Se ha reducido el volumen de productos que se encuentran en los supermercados manteniendo el mismo preciopara que los consumidores no noten este aumento oculto de precios.