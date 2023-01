El CEO Carl Pei especifica el lanzamiento aproximado

Esto causó un gran revuelo el año pasado. ninguno telefono 1 Con su diseño distintivo, sobre todo los glifos brillantes en la parte posterior del dispositivo. La primera versión del Nothing Phone debutó en Alemania en el verano del año pasado, para consternación de los EE. UU., porque el lanzamiento del nuevo teléfono inteligente al mercado ya no estaba allí. Pero eso debería cambiar con la secuela, explicó Carl Bay, CEO de Nothing y ex cofundador de Oneplus, en una entrevista con el sitio web Inverse.

Ninguno Phone 2 llegará este año, también esta vez en los EE. UU.

A partir de ahora, Estados Unidos debería convertirse en la prioridad número 1 de Nothing a la hora de abrir nuevos mercados. El primer teléfono Nothing no pudo salir a la venta en los EE. UU. el día del lanzamiento, ya que la mayoría de los teléfonos inteligentes se venden a través de operadores. Nada ha estado atado de manos en esta región por falta de recursos, como explicó Carl Bay. Pero eso es todo por ahora, porque con el tiempo la empresa ha trabajado para construir el equipo (ahora 400 empleados) y crear la gama de productos, de modo que ahora nada está sobre una “base más sólida” y nada se interpone en el camino de EE. UU.

Las cosas se ponen interesantes con el Nothing Phone 2, pues se confirma su existencia y el lanzamiento al mercado está previsto para este año, según confirma Carl Pei en la entrevista. Se dice que el segundo modelo es más elegante que el primero, pero el CEO se abstiene de hablar de un teléfono inteligente insignia, porque eso significa que Nothing Phone 1 no era un teléfono inteligente insignia. Además, los teléfonos inteligentes no cumplen con los estándares establecidos por los líderes de la industria como Apple y Samsung. Es por eso que Carl Pei prefiere el término “Premium” a Nothing Phone 2.

Para regocijo del CEO, su empresa logró casi diez veces más ventas globales en 2021 que en 2022, lo que, sin embargo, debe verse en el contexto de que hace solo dos años se introdujeron los tapones para los oídos, y un año después, un teléfono móvil en toda regla. . Después de todo, Nothing Phone 1 solo estuvo disponible en los EE. UU. seis meses después y solo en pruebas beta para probar la introducción de Android 13 en el dispositivo. Como se sabe, esto ahora cambiará con el próximo Nothing Phone.

Fuente: inverso a través de gizmodo