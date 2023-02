ISE 2023: Samsung The Wall tocó un nervio

Este año no hubo una gran multitud alrededor del imán de visitantes de The Wall: Samsung mostró todas las pantallas en el área especial en ISE 2023, ocultas de las lentes de las cámaras. Por lo tanto, Invidis no pudo tomar la suya. La cara de la plataforma era la llamada zona de sostenibilidad, porque los coreanos trabajaron duro en todo el ciclo de vida del producto. Algunos de nuestros puntos destacados ecológicos: un nuevo proceso de producción que ahorra recursos y una solución de alto brillo y eficiencia energética. Además, Stephen Pollock, presidente, PM y operaciones de CE-Displays, informa que la demanda de The Wall sigue siendo fuerte. Mientras tanto, el producto ha desarrollado su propio impulso y tiene una gran demanda en el sector corporativo.

Distrito de Sostenibilidad

El mayor anuncio de banner verde que Samsung ha hecho en el ISE de este año es un proceso de producción completamente renovado. La estabilidad en la parte posterior de la pantalla y el relleno no se creará con material de relleno, sino con inyección de aire. Este proceso reduce por un lado los materiales necesarios y por otro el peso y por tanto facilita el transporte. Samsung tiene la intención de revelar oficialmente más sobre esto pronto.

Samsung presenta un nuevo diseño de carcasa para pantallas de señalización digital que reduce la profundidad de instalación en un 40 por ciento. Esto aumenta la capacidad de carga del contenedor. La resina de la cubierta trasera ahora está hecha de un 10 por ciento de material posconsumo. Otras innovaciones de letreros verdes incluyen un control remoto alimentado por energía solar.

La gestión remota eficaz es un tema importante en la plataforma ISE. La nueva plataforma de anuncios en la nube, que se anunciará próximamente, brindará funciones adicionales de ahorro de energía: monitoreo del consumo de energía en tiempo real, programación del nivel de brillo, ajuste remoto del brillo y administración automática de dispositivos. La nueva plataforma tiene como objetivo conectar la señalización LCD y LED de Samsung y los televisores B2B.

Alto brillo, bajo consumo de energía

Por primera vez, Samsung ha presentado una pantalla digital con un panel RGB que logra un alto brillo a un valor más bajo y, por lo tanto, un menor consumo de energía. Con la tecnología RGB, el panel se ilumina solo a través de la retroiluminación en lugar de la retroiluminación y la estructura de píxeles. El resultado es un valor de brillo máximo de “solo” 3.500 nits, pero mayor contraste.

Samsung ha proporcionado el OH24B de 24 pulgadas para usar en estaciones de carga. Según Samsung, el proveedor europeo de carga de vehículos eléctricos ya adquirió el modelo y también planea lanzarlo en Alemania. Según Amit Chatterjee, director de soluciones de preventa, el factor decisivo fue principalmente la tecnología SoC.

desarrollo de la pared

El enfoque de producción de LED de Samsung permanece en el producto premium para interiores, The Wall. Según Stephen Pollock, la solución todo en uno, presentada el año pasado, “dio en el clavo” y facilitó la entrada de muchos clientes en el área comercial de LED. El producto ahora ha desarrollado su propio impulso: mientras que el foco de ventas estaba originalmente en la industria automotriz y las aplicaciones de salas de control y transmisión, ahora alrededor del 50 por ciento de los clientes son del sector corporativo.

Samsung ahora también confía en su serie de LED para exteriores para cubrir la gama completa de la creciente demanda de LED, la serie XHB como un producto todo en uno, Sobre el que ya se ha informado invidis. Estará disponible a finales del primer semestre de 2023.