El chef de TV ignora la advertencia e inmediatamente se arrepiente

Steffen Henssler y Chris Tall se conocen muy bien.Foto: captura de pantalla de Vox

Sin electrodomésticos de cocina, pero con mucho fuego: un domingo por la noche, el chef Stephen Hensler ganó su primer especial del verano por un pelo. Por solo dos puntos (101:99), detuvo a las celebridades que competían contra él. La coreógrafa Nikita Thompson, el comediante Chris Tal y el inspector de escena del crimen Oliver Momsen se lo tomaron con calma y quedaron satisfechos con Hensler. Quizás esto también se debió a que, bajo la dirección de los hermanos Matthias y Stefan Eggert, pudieron volver a brillar, especialmente en la última ronda de postres.

El inspector de escena del crimen hace estallar a Cali en un fez

Para ser más precisos, fue el actor Momsen quien logró que el jurado se emocionara y lograra un Top 30 al inventar el postre, a pesar de que eligió un plato que hubiera sido difícil de preparar sin una máquina de cocina.

Debe haber duraznos asados ​​con merengue de vainilla y helado de frambuesa. Mommsen lo hizo tan bien que el jurado Rainer “Cali” Callmond hubiera preferido otorgarle 12 puntos. Incluso el estricto probador de restaurantes Christian Rush dijo: “¡Estoy feliz de reconocer el postre cuando se trata del plato rojo!”

Henssler compitió contra celebridades esta vez.Foto: Captura de pantalla de Vox

El hecho de que no hubiera utensilios de cocina eléctricos, ni siquiera una estufa, disponibles un domingo por la noche porque todo tenía que prepararse en una cocina de parrilla en el especial de verano. Es por eso que el espectáculo no tuvo lugar en el estudio como de costumbre, sino al aire libre en el Lake Theatre de Magdeburg.

Henssler Zivi usa en secreto e inmediatamente se arrepiente

Independientemente del plato de postres, Henssler pudo ganar todas las rondas de cocina a la parrilla. Pero todavía está sudando aquí y allá. Por ejemplo, cuando era necesario hacer mantequilla usted mismo al preparar aperitivos. Al bailarín Thompson se le ocurrió este desafío.

La mantequilla refinada de eneldo se debe servir con cangrejos de río y flores de calabacín rellenas. Problema: Batir la nata para convertirla en mantequilla con una batidora de manivela lleva mucho tiempo. “Oh mierda, ¿hablas en serio?” Henssler inmediatamente comentó molesto.

“¡No le preguntes a Huan!” El mediador advirtió a Laura Wontura, a quien le preocupaba que Hensler usara su servicio civil para trabajar duro. La ayuda vino del público. Uno de los espectadores le gritó a Hensler, quien inmediatamente intentó: “¡Agítalo, irás más rápido!”.

No está claro si es un batido o no, pero la verdad es que la mantequilla Henssler sabe mejor al final. Incluso si Rush notó que el eneldo no estaba muy bien cortado: “¡Hay árboles enteros por ahí!” De hecho, Henssler le había pedido a su funcionario que cortara el eneldo en contra de las reglas. pequeños pecados…

Chris Tull se corta el pulgar

Steffen Henssler y Chris Tall hacen trampa.Foto: Captura de pantalla de Vox

Chris Tull lo hizo todo solo el domingo por la noche. Fue invitado al programa por cuarta vez y lo disfrutó mucho, confirmó. De vez en cuando se acurrucaba amistosamente con Henssler y, sobre todo, se quedaba sin aliento ante la parrilla, por supuesto.

El humorista eligió como plato principal chuletas de cerdo con salsa barbacoa blanca y tres tipos de coliflor. Tall no tardó mucho en cortarse el pulgar con un rallador de emoción. ¿O fue un arreglo agitado? Henssler ganó el plato principal por un claro margen.

Hensler estropea el juego y ganan los famosos

Sin embargo, el chef del programa también cometió un pequeño error el domingo. En uno de los juegos entre sesiones de cocina, no entendió las reglas. De hecho, eran así: Se sirvieron seis helados acuosos de apariencia idéntica tanto a Celebridades como a Hensler en pequeños platos individuales, pero cada uno tenía un sabor diferente.

Henssler falló el juego.Foto: Captura de pantalla de Vox

Tu tarea: descubre el sabor de tu helado y organiza los platos según la primera letra del ingrediente para que estén en orden alfabético.

En lugar de mover las placas, Henssler intercambió ventosas de hielo de agua de aspecto idéntico. Resultado: no obtuvo puntos y la celebridad ganó el partido. Con solo tres Nikita Thompson empujando dos de sus platos pequeños en el lugar correcto, la victoria fue por un pelo en este caso. Sin embargo, para lograr la victoria general, se requerían dos puntos adicionales.

Queda por ver si Henssler continúa con su racha ganadora.