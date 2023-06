La presentadora de televisión Barbara Schonberger ha sido criticada por su discurso de mal gusto

Barbara Schonberger dirige el espectáculo gracias al vino blanco: su cojugadora Sasha simplemente no puede seguir el ritmo.Imagen: rtl + captura de pantalla

El sábado por la noche es el momento de “porque no saben lo que está pasando” estas semanas – El espectáculo con Barbara Schönberger, Gunther Josh y Thomas Gottschalk, donde los tres no saben en qué constelación competirán esa noche.

Este caso está a cargo de Gunter Gauch. Barbara Schönberger recibe a la cantante Sasha y una nevera llena de bebidas, incluido el alcohol, y aparece Thomas Gottschalk con el musculoso actor Ralph Mueller.

Asignaciones secretas para candidatos

El comentarista y director del juego, Thorsten Schorn, ha confirmado varias veces que hoy es un “espectáculo de representación”. Porque a los candidatos siempre se les asignan tareas secretas que ni el público en la sala ni los opositores conocen.

Por ejemplo, se dice que el equipo de Gottschalk/Möller camina 20 000 pasos juntos durante un espectáculo, pero están lejos de eso, solo manejan unos buenos 5000 pasos. Y esto a pesar del hecho de que Gottschalk a veces desliza su teléfono celular con podómetro en el fotógrafo.

Solo Ralph Mueller tiene la tarea secreta de dejar que la palabra “autenticidad” fluya dos veces durante una ronda de juego sin que los demás se den cuenta de que esa es su misión. Pero lee la palabra muy claramente de la hoja de tareas. Barbara Schonberger expone y expone sin piedad su misión.

Sasha tiene que ser Gunter Josh, quien según su propia declaración en la televisión, solo crea Thomas Gottschalk y los niños por su nombre, dos veces por su nombre y un abrazo. Schöneberger, por otro lado, debe sostener una pieza de carnaval en su boca durante 30 segundos, sin que sus oponentes lo noten, y se las arregla para hacerlo.

Juntos, Schöneberger y Sasha deben beber seis litros de bebidas de los refrigeradores del estudio durante el espectáculo, incluidos vino blanco y licor. Barbara Schonberger, quien aparentemente está a dieta, sospecha cosas desagradables sobre el impacto de esto. “No he comido nada en cuatro semanas”, suspira, a lo que Gunther Josh responde con brusquedad: “¿Quién creería eso?”. El encargo le recuerda más a su primer viaje a Mallorca: “Vino tinto y Bacardí-Cola por la mañana”.

Enviar Schönberger

Schöneberger acepta el encargo. Y se notaba que pronto fue a comprar vino blanco en particular. Se volvió más juguetona, tanto que en un momento llamó a Günther Jauch su “ejecutivo Schnapsdrossel” y luego admitió:

“Tengo las luces encendidas todo el tiempo”. Bárbara Schönberger

A los espectadores les encanta eso.

El programa no está en vivo hoy y, lamentablemente, puede averiguarlo, aunque RTL ya está grabando en condiciones en vivo. Falta la dinámica especial que se desarrolla cuando todos los involucrados saben que todo se está transmitiendo en vivo. Y tampoco tuvimos suerte con la elección de los juegos: en el boxeo de sombras, los candidatos tienen que apagar las llamas con una corriente de aire, en un dúo de xilófonos tocan canciones en números y adivinan lo que tocaron ellos mismos y luego atrapan globos llenos de agua.

Una vez tuvieron que atraer caracoles vivos a lo largo de un sendero de vegetación lo más rápido que pudieron. Pero este juego es tan tedioso, como era de esperar, que Günther Jauch declara que la clara ventaja de Gottschalk/Jauch se lleva a los ganadores antes de llegar a la meta y finaliza prematuramente el juego.

Hay un poco de acción ya que los concursantes posan en trajes de cuerpo completo con códigos de barras de escáner impresos en ellos. En el duelo deben despejarse o bloquearse entre sí. Jauch hace una broma sobre el acuerdo publicitario actual de Schöneberger con el descuento y dice “de símbolo sexual a escáner de ida y vuelta” mientras usa un traje negro.

refrán insípido

La desventaja de la grabación es que las cosas pueden verse muy diferentes después de lo que eran en el momento de la grabación. Durante la última semana, muchas personas han temido por los cinco pasajeros desaparecidos del submarino Titán. El viernes, se anunció que se habían encontrado restos y que el barco había explotado desde el interior.

Barbara Schonberger no pudo decir cuándo se grabó el programa. Y entonces dices: “Tengo tanto ácido carbónico en mí, no puedo garantizar nada”. Y luego: “Estoy a punto de colapsar”. Una frase que probablemente no habrías dicho en este momento y que algunos usuarios de Twitter encuentran molesta, especialmente porque también es incorrecta en términos de contenido.

Barbara Schonberger deja escapar un gran eructo.Imagen: rtl + captura de pantalla

Después de darle a Barbara Schöneberger varios eructos deliciosos, pequeños y audibles durante el espectáculo, dejó un eructo gruñido a propósito. Se ríe alegremente y comenta: “Hola y bienvenidos a RTL”.

Primero, el mismo Gunter Josch se dio cuenta y Schonberger predijo:

“No sé cuánto vivirás, pero este extracto se quedará contigo en Youtube”. Günter Gauch

Por otro lado, el compañero de equipo de Schoenberger, Sasha, se dio la vuelta con una sonrisa de incredulidad, sacudiendo la cabeza: “¡Es repugnante!” Sin embargo, también permite que el aire escape audiblemente en un momento posterior. “Lo sé”, dice Schonberger secamente. “A veces tiene que salir”, asegura Sasha.

No solo deslices torpes

Aunque es una grabación, RTL claramente no pensó en bloopers: una vez que Jauch sin darse cuenta revela la misión secreta a Schönberger y Sascha y luego le da un punto a Gottschalk (rechazado nuevamente después de la pausa comercial), una vez más leído por El error de solución es no notado.

El final está en la pared: el que quede último gana.Imagen: rtl + captura de pantalla

Técnicamente, algo sale mal: En la final, Gottschalk y Müller apedrearon la pared en lugar de Schoeneberger y Sasha. Al jugar con globos de agua, uno se queda atascado tenazmente en las barras, y una ronda ha salido mal en el pasado porque los candidatos no entendieron bien las reglas. Por lo tanto, RTL logró cubrir la friolera de media hora a pesar de la comida enlatada.

Finalmente, es hora de ir a la pared clásica. Desde el principio, Müller y Gottschalk llenan el área cada vez más pequeña para quedarse mucho más que sus oponentes. "Nunca me había visto tan delgado como Ralph", dice Gottschalk. Müller también vuela primero hacia el relleno de espuma, y ​​Gottschalk dura sorprendentemente mucho tiempo, pero en un momento sale volando. Sasha y Schönberger ganaron 20 000 € para los espectadores que los acompañaron en el estudio. El próximo sábado continuaremos con una nueva combinación, y felizmente viviremos de nuevo.