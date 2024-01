Nicolas Cage cumple 60 años: 'Aún me quedan 15 buenos años' | entretenimiento

Nicolas Cage construyó su propia tumba, y su tumba piramidal de 3 metros de altura se encuentra en Nueva Orleans. Celebrando su 60 cumpleaños: “El tiempo es mi amigo. Mi padre acaba de cumplir 75 años. Así que todavía me quedan unos buenos 15 años. Quizás más”.

Se ve a sí mismo como un chamán de Hollywood. Es un volcán de talento. Sus grandes ojos ahumados brillan cuando te habla. Una vez estuve sentado con él durante mucho tiempo en el hotel Soho House de Berlín. Brilla desde dentro.

Bild: ¿¡No tienes ni una sola cana!? Se rió como una cometa: “¡Ja! ¡Ja! ¡Por supuesto que soy color! Todo en mí es arte. ¡Soy actor!”.

El actor Nicolas Cage con el periodista Norbert Kurzdorfer Foto de : Parvez

Lleva un reloj de oro de 30 años con una manecilla de meditación roja. Su sombra es una tristeza silenciosa. Su amor secreto es Alemania; su madre es alemana. Incluso una vez fue propietario de un castillo en Baviera.

Un reloj de cuco cuelga en la cocina de su exótica villa de Las Vegas. Lee a Hermann Hesse (“Siddhartha”). Escucha la música de 12 tonos de Stockhausen (79+). Le encantan las viejas películas mudas como “Nosferatu” de Murnau.

La leyenda del cine Nicolas Cage es un camaleón de Hollywood impredecible.

Ganó un Oscar cuando tenía 31 años (“Leaving Las Vegas”, 1995). Estaba en quiebra: 20 millones de deudas (crisis inmobiliaria). Ganó 120 millones de dólares y volvió a perder. Su tío es la leyenda del cine Francis Ford Coppola (84 años, “El Padrino”).

Cualquiera que cumpla 60 años en Hollywood está prácticamente muerto, ya sea un abuelo o una leyenda viviente, como Brad Pitt, de 60 años. Era tan famoso que su hijo Kai-El (llamado “Superman”) no lo llamó “Papá” sino “Nicolas Cage”. Ha hecho 116 películas, incluidas muchas locuras. Pero él siempre fue especial, diferente y sorprendente.

Nicolas Cage en “Escenario de ensueño” Foto: /AP

Jaula como Drácula Imagen: Fotos universales

A los sesenta años celebra su regreso. Sólo en 2023 fue protagonista de 6 películas (!). Ha realizado clásicos como “La Roca” (1996) y “Moonstruck” (1987), superproducciones de acción como “El legado del libro secreto” (2007), thrillers de Drácula como “Renfield” (2023) o terror fantástico como “El motorista fantasma”. “. “(2007).

Para él, el cine es una aventura: “¡Como actor, tienes que ser como un gángster y romper las reglas!” No consume drogas ni bebe alcohol durante el rodaje. Durante las vacaciones de cine, bebe cócteles Mai Tai y champán Dom Pérignon, ve viejas películas de culto sin parar y devora libros de filosofía.

Nicolas Cage en el estreno de la película en Arabia Saudita en diciembre de 2023 Fotografía: Getty Images para el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo

No está presente en las redes sociales. El oasis de su vida es Sin City – Las Vegas. Vive aquí con su quinta esposa, la japonesa Reiko Shibata (29), porque aquí ganó un Oscar (de pie en la barra) y porque aquí no hay impuestos.

Una vez tuvo una cobra venenosa (como modelos representativos) y un esqueleto de dinosaurio. Una vez consumió drogas con su gato. La loca vida se está tomando un descanso: su hija tiene un año.

Su lema de vida: “Ya no necesito una carrera, pero sí un trabajo. ¡Cuando trabajo, me convierto en una persona mejor y más saludable! Me mantengo fuera del patio de recreo del diablo. Tengo el hígado de un niño de coro”.

Nicolas Cage con su esposa Reiko Shibata Foto: Jordan Strauss/DPA

BILD: ¿El papel de tus sueños? “Sí, 'Capitán Nemo' de Julio Verne. Nací en el Pacífico (Long Beach) hace 60 años. Y después del olor de mi madre olí el viento del mar. Soy una persona de agua”.

También es miembro de la Selva Negra. El día de su cumpleaños quería celebrar su 60 cumpleaños en su restaurante favorito “Schwarzwaldstuben” en el “Hotel Traube Tonbach” (estaba aquí hace 4 años cuando se incendió el restaurante de 3 estrellas). Vida aventurera.