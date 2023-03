“No puedo quedarme ni un segundo más”

tz televisión

de: Sara Walzen

está dividido

Las rosas se distribuyen nuevamente en RTL. Sin embargo, a la candidata Danielle no le gusta The New Bachelor en absoluto. Ella toma el vuelo.

MÉXICO — Desde la noche del miércoles (1 de marzo), el recién casado soltero David Jackson (32) ha estado buscando un gran amor en RTL. Sin embargo, progresa rápidamente con el candidato. Danielle, de 28 años, abandona el programa voluntariamente.

El soltero David Jackson busca a la mujer de sus sueños

23 solteras están luchando por el corazón de un soltero este año. Después de que tres mujeres tengan que hacer las maletas para la primera noche de rosas, David se dejará ser uno de los participantes del segundo episodio, que ya está disponible en RTL+.

Danielle, la candidata de “Bachelorette” lo tiene claro de inmediato: no tendrá éxito con David © RTL +

Danielle no parece creer en el amor a segunda vista. Tras la primera conversación con el distribuidor de la rosa de Suabia, lo tuvo claro: no funcionaría. Pero al principio se guarda sus sentimientos para sí misma y acepta la rosa de David. En Ladys-Villa, lamenta sus sufrimientos a los demás después: “No quiero ser una reina del drama, ¡simplemente ya no puedo más!” Ella simplemente siente que no puede relacionarse con David, dice el nativo de Munich. También está convencida, según Danielle, de que “no habrá más sentimientos”.

Estos son los ex Licenciados: Temporada 1 "La soltera" 2003: Marcel Madric Temporada 2 "El soltero" 2012: Paul Janke Temporada 3 "La despedida de soltera" 2013: Jan Kralichka Temporada 4 "La despedida de soltera" 2014: Christian Tewes Temporada 5 "La despedida de soltera" 2015: Oliver San Temporada 6 "La despedida de soltera" 2016: Leonard Freer Temporada 7 "La despedida de soltera" 2017: Sebastian Panek Temporada 8 "La despedida de soltera" 2018: Daniel Volz Temporada 9 "La despedida de soltera" 2019: Andre Mangold Temporada 10 "La despedida de soltera" 2020: Sebastian Breuss Temporada Once "The Bachelorette" 2021: Nico Gressert Temporada 12 "El soltero" 2022: Dominic Stockman

Danielle no se siente como la soltera de David

“Lamento mucho no haber dicho que no de inmediato”, explica Danielle cuando se le pregunta por qué aceptó la rosa de David. “Lo siento mucho, ¡pero no puedo quedarme aquí por más tiempo!” Si desea ver cómo reacciona David ante este rechazo, puede esperar hasta el próximo miércoles y sintonizar RTL a las 8:15 p. m. o ver el nuevo episodio en RTL+.

El nuevo soltero provoca una reacción mixta no solo en Ladys-Villa, sino también entre la multitud. Fuentes utilizadas: RTL+