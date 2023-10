Gideon Burkhard ha tenido relaciones con dos mujeres

tz estrellas

Gideon Burkhard comparte su cama con dos mujeres. El actor ahora lució confiado en la alfombra roja con sus dos amigos y reveló detalles sobre su relación a tres bandas.

BERLÍN – Al actor Gideon Burkhard (54 años) le gusta ser poco convencional cuando se trata de amor. En abril de 2023, reveló que mantenía una relación sentimental con dos mujeres. En el marco del “Festival de la Luz” en Berlín, se presentó con sus compañeros en la alfombra roja.

El actor Gideon Burkhard es feliz en el amor: así funciona su relación con dos mujeres

Las cosas iban a brillar instantáneamente entre sus amigas Anne-Britt Dittmar (33) y Sasha Feduta (29) cuando se conocieron. Actualmente viven en un piso compartido en Berlín-Charlotenburg con la estrella de “Kommissar Rex” y su madre, Elisabeth von Mühlow (79 años). Su madre es una gran admiradora de ambas mujeres. “Aquí no soy el gran Zampano que tiene dos esposas”, explicó Gedeon Burkhard, y enfatizó: “Este es un verdadero trío, no sólo sexualmente, sino una conexión equilibrada y profunda en todos los aspectos”.

Ahora ha dejado claro en una ocasión lo mucho que disfruta con un trío. “Definitivamente me siento vivo, como un niño de seis años en el patio de recreo”, nos dice. de derecha a izquierda. No tendrán que luchar con problemas de celos y discusiones. Recomienda a todos su extraordinario concepto de vida y amor. En una entrevista con Vistoso Los tres también confirman que son una familia real. Sólo hubo que ampliar la cama de 1,80 metros de largo.

¿Está permitida la poligamia en Alemania? El poliamor en realidad se refiere a relaciones en las que la atención se centra en el matrimonio o una relación similar al matrimonio con varias personas. Sin embargo, en Alemania está prohibido contraer otro matrimonio. “No podrá celebrarse matrimonio si existe matrimonio o unión civil entre uno de los que desean casarse y un tercero.” fuente: Estatutos británicos §1306

No sólo tres personas: Gideon Burkhard también imagina un cuarteto

En abril confirmó que no tenía suficiente espacio para otra persona en su cama. de derecha a izquierda En el Festival de las Luces de Berlín admitió: “Somos muy felices, pero la vida sucede, ¡a veces de manera muy sorprendente!”. Sin embargo, su novia Sasha Feduta ya no se ve en una relación monógama. “Pero éste no es un modelo que se adapte a todos”, resume el actor. Fue una suerte que las cosas salieran así y funcionara bien.

Gideon Burkhard tiene una relación con dos mujeres y la disfruta al máximo. © Imago/Future Image (instalación de imagen)

Pero la estrella de televisión no es la única celebridad con una relación especial. otros también Las estrellas tienen modelos inusuales en el amor. Fuentes utilizadas: Color, RTL