Campaña Intimissimi: Lenny Klum justifica su sesión de lencería con Mama Heidi

Mucha gente definitivamente miró esta sesión. Pero el hecho de que Lenny Klum posara con su madre Heidi en ropa interior frente a la cámara generó muchas críticas. Ahora, el joven de 18 años comenta esto por primera vez.

Lenny Klum comentó sobre los comentarios críticos que recibió después de fotografiar ropa interior con su madre, Heidi. “Para ser honesta, no vi muchas reacciones”, dijo la joven de 18 años al portal estadounidense “Page Six” al margen de la fiesta de Halloween de su madre en Nueva York. “Si no los veo, no tengo que prestarles atención, no sé lo que se está publicando”, agregó.

El equipo de madre e hija posaron frente a las cámaras en ropa interior para la marca de lencería “Intimissimi”. Los usuarios lo calificaron en las redes sociales como “extraño” y “molesto”.

“La amo”

Lenny Klum ahora ha confirmado que estaba feliz con la campaña. “Pasé un gran día con mi madre. Creo que las fotos fueron geniales y la pasamos muy bien”, dijo la joven modelo.

Y sobre su famosa mamá, Lenny Klum agregó: “La amo. Es una inspiración. Los consejos que me da, la forma en que lo hace, todo. Me encanta fotografiar con ella”.

Lenny Klum siguió los pasos de su madre hasta la pasarela en 2021. Desde entonces, ha ido desarrollando su carrera como modelo. Entre otras cosas, ya se la vio con su madre en la portada de “Vogue Alemania”.

Apareciendo como Gatúbela

El lunes, causó otro revuelo en la legendaria fiesta de terror de Heidi Klum. Apareció con un disfraz de Catwoman que incluía un traje de gato de PVC negro brillante.

El atuendo relajado de cuello alto con mangas largas enfatiza la cintura delgada del modelo. Klum completó el look con botas de cuero negro por encima de la rodilla y una máscara de cuero con orejas pequeñas que cubría su cabeza y la mayor parte de su rostro. Ella también estaba usando lápiz labial rojo.

La buena relación entre Lenny y Heidi Klum también queda demostrada en las instantáneas de los dos tomadas en la fiesta de Halloween. Abrazó a la adolescente y besó a su madre, que estaba elaboradamente disfrazada de gusano.