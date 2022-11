Príncipe Harry: sus amigos pensaron que estaba ‘totalmente loco’ por su relación con Meghan

En la primera reunión de Principe Harry (38) y duquesa meghan (41) Con sus ex novios en la escuela, el príncipe deseaba lo que todos desearían: que la mujer en su vida fuera recibida con los brazos abiertos por los más cercanos a él. Pero no había ni rastro de la armonía entre Megan y sus amigos del Eton College, según relata Tom Power en su libro de revelaciones, “Revenge”.

Pero en lugar de pasar tiempo de calidad con Megan Se dice que el estado de ánimo cambió rápidamente. En lugar de bromear con los amigos de Harry, La duquesa Meghan debe hacer cada declaración De los hombres apuñalaron y se pelearon con todos los que tenían una opinión diferente a la de ellos. Según los informes, Meghan “no tenía sentido del humor” y arruinó el ambiente de la fiesta. Según Bauer, se dice que Harry fue sorprendido por su actual esposa en ese momento. No vio venir la reacción de Meghan”.

La duquesa Meghan no ha recibido ninguna simpatía de los amigos del príncipe Harry

Después del fin de semana, se dice que los amigos de Harry no perdieron el tiempo en la confrontación con Meghan, a sus espaldas. Se dice que se escribieron innumerables mensajes de texto entre amigos mientras estaban en el automóvil, hablando sobre el fin de semana. Punto clave: La nueva mujer está al lado de Harry. “Oh, Dios mío, ¿qué pasa con ella?” y “Harry debe estar absolutamente loco”, se dice que se escribió allí. La alegría por la nueva relación de tu novio no debe expresarse. ¿Le dijeron esta opinión a Harry cara a cara? Tom Bowles no reveló esto en su libro.