Después de calificar la locura, Anna Ermakova está completamente molesta

Cuando Anna Ermakova baila, ¡la cabaña está en llamas!

La modelo realmente puso el listón bastante alto en el pre-show y también en la primera presentación en vivo de “Let’s Dance”, ¡pero este Cha Cha Cha Cha realmente lo supera todo! Junto con Valentine Lucien, Anna inicia un incendio en la fiesta en Show 2, que también se extiende al jurado. “Es una asociación diferente”, dice Motsi Mabuse. ¡Vaya, qué cumplido! Y aún hay más: el fogoso cha-cha-cha de Anna valió al final 29 puntos. La joven de 22 años no podía creerlo después de su actuación: “¡Es una locura para mí! No me lo esperaba”, dice Anna. En el video, explicamos lo cómoda que está y qué significa el resultado para el próximo espectáculo.

