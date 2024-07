Pokémon Go Hyperbonus Raid Day con Mega Lucario: esto es lo que necesitas saber

Si bien el segundo evento Hyperbonus de Pokémon Go después del Go Fest 2024 Global aún está en curso, el tercer evento ya está en marcha. este es el evento Hyper Bonus: Día de incursión con Mega Lucarioque presenta un nuevo Mega Pokémon.

Súper Recompensa: Se celebra el Raid Day con Mega Lucario Sábado 27 de julio de 2024 de 11 a 17 horas.

Lo que sabes sobre el evento Hyperbonus: Raid Day con Mega Lucario en Pokémon Ir Y lo que necesitas saber sobre los bonos, te lo contamos a continuación en nuestra web. Guía.

Pokémon Go Hyperbonus: Raid Day con contenidos de Mega Lucario:

Pokémon Go Hyperbonus Raid Day con Mega Lucario: ¿Qué Pokémon puedo atrapar?

Durante el Raid Day con Mega Lucario, el Pokémon también hace su primera aparición en el juego. Si tienes suerte, es posible que también consigas un Shiny Lucario después de la batalla.

Mega Lucario también viene con un ataque exclusivo. Lucario quedó atrapado en incursiones, por lo que dominó el ataque Power Wave cargado. Esto causa 13 de daño en batallas de entrenadores y 9 de daño en batallas de arena e incursiones.

Puedes encontrar más información sobre los combates de Mega Lucario aquí: Pokémon Go: Derrota a Mega Lucario – Mejores contraataques



Mega Lucario llega a Pokémon Go.

Pokémon Go Hyperbonus Raid Day con Mega Lucario: ¿Qué recompensas hay?

Durante el período del evento Mega Lucario aparece a menudo en incursiones.como recibes Hasta cinco pases de incursión gratuitos adicionalesConvirtiendo discos de imágenes en cuadrados.

Mientras tanto hay uno Mayor probabilidad de encontrar a Shiny Lucario.

Además está eso Una vez y media la cantidad de XP para las incursiones y existe Mayores posibilidades de conseguir caramelos XL especiales en las incursiones locales.

Y por último, pero no menos importante, desde el 27 de agosto de 2024 a las 2 a.m. hasta el 28 de julio de 2024 a las 5 a.m. El límite de incursiones a distancia aumentó a 20.

Día de incursión Hyperbonus de Pokémon Go con Mega Lucario: Pase de evento

Opcionalmente, puedes adquirir una entrada para este evento. Está disponible por unos 6 euros en la tienda del juego.

Si lo gana, se le aplicarán las siguientes recompensas el sábado 27 de julio de 2024, de 11 a. m. a 10 p. m.:

8 pases de incursión adicionales para discos de imágenes giratorias de arena

Mayor probabilidad de obtener dulces XL especiales en batallas de incursión.

1 Caramelo XL Especial garantizado al atrapar un Lucario

Triple XP para batallas de incursión

Doble polvo de estrellas para batallas de incursión

