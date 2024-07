Tarjetas gráficas AMD: ASRock RX 7900 XT y RX 7900 XTX con refrigeración pasiva

ASRock está enfriando de forma completamente pasiva la punta de lanza de AMD con los modelos ‘RX7900XT PS 20G’ y ‘RX7900XTX PS 24G’. Ambas tarjetas gráficas cuentan con un disipador alto de doble ranura que utiliza una cámara de vapor. Sin embargo, los compradores no pueden prescindir de una refrigeración activa mediante ventiladores para un funcionamiento estable.

ASRock no revela muchos detalles sobre las dos tarjetas gráficas. Sin embargo, ambas tarjetas están reservadas para integradores de sistemas y, por lo tanto, no están destinadas al comercio tradicional. Las especificaciones técnicas del RX 7900 XT Passive 20GB y RX 7900 XTX Passive 24GB son idénticas a las de los modelos normales, excepto por algunas desviaciones de MHz en la velocidad del reloj. ASRock no mencionó el consumo de energía (TBP), por lo que no se puede concluir que hubo una mejora en el TBP. Sin embargo, la refrigeración pasiva siempre requiere una ventilación adecuada de la carcasa, por lo que sólo la propia tarjeta gráfica puede diseñarse de forma completamente pasiva.

ASRock Radeon RX 7900 XT Pasivo 20GB (Imagen: ASRock) imagen 1 De 8

Pero lo interesante es que ambas tarjetas gráficas utilizan el mismo diseño y tienen un tamaño de 261 x 111 x 40 mm. El peso también es el mismo: 863 gramos. Como ya lo presentó ASRock en Computex 2024 y recientemente presentó con los nuevos modelos Creator, las dos nuevas tarjetas gráficas son una de las primeras tarjetas gráficas AMD en utilizar la nueva conexión de alimentación de 12V 6×2, la sucesora ligeramente mejorada del infame 12VHPWR único de la tarjeta. Conector recomendado (12+4 pines). Como pequeña característica especial, el conector de alimentación no se encuentra en la parte frontal de la tarjeta gráfica como es habitual, sino que se ha movido al extremo derecho de la placa de circuito.

Las tarjetas gráficas pasivas rara vez están representadas

Las tarjetas gráficas con refrigeración pasiva se encuentran normalmente en el segmento básico, por lo que en la comparación de precios actualmente sólo aparece la GeForce RTX 3050, un poco más antigua, como el modelo más potente; sin embargo, los fabricantes ocasionalmente lanzan modelos potentes en pequeñas cantidades como variante pasiva. En el pasado reciente, estaba, entre otros, el Sapphire GPRO X070, una Radeon RX 5700 XT refrigerada pasivamente que estaba destinada a usuarios profesionales.