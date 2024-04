Eric Filippi estuvo involucrado en un accidente

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Diana Cofer

el presiona divide

Eric Filippi forma parte de un gran evento musical, el “Große Schlagerfest.XXL” de Florian Silbereisen. Pero allí resultó gravemente herido.

MAGDEBURGO – Actualmente no hay grandes eventos en la televisión todas las semanas, pero eso no significa que los fans no puedan sacar provecho de su dinero. Porque las estrellas más importantes de la industria están avanzando actualmente con uno de… Florian Silbereisen (42) Dio un gran espectáculo en todo el país. Eric Filippi (27 años) también forma parte del famoso elenco, pero la gira no le trajo suerte.

Sangrado bajo el escenario: la estrella del pop Eric Filippi tuvo que ir al hospital tras la actuación de Florian Silbereisen

El sábado por la noche todavía se transmitía por televisión el “Show de Beatrice Egli”, pero al mismo tiempo algunas estrellas estaban en Berlín para participar en la serie de eventos de Florian Silbereisen “El gran Schlagerfest.XXL para el aniversario – Fiesta del año 2024”. . El propio músico sube al escenario de muchas ciudades alemanas y canta con sus invitados. Lo mismo con Eric Filippi. Pero la actuación en Magdeburgo terminó con mucha sangre y drama.

Cabello largo, ropa llamativa y miradas salvajes: imágenes de grandes estrellas del pop antes y ahora Ver la serie de imágenes

Más noticias del mundo del entretenimiento las puedes encontrar en nuestra nueva web Aplicación Merkur.de. Puede encontrar más información sobre la aplicación aquí. Alternativamente, también se presenta nuestro nuevo producto. canal whatsapp El mejor entretenimiento.

cómo schlagerparadies.de Según los informes, el cantante sufrió lesiones graves después de actuar debajo del escenario. El joven de 27 años se golpeó la cabeza con una viga de acero y sufrió una laceración. El resultado: Eric Filippi tuvo que ir al hospital para que le cosieran la herida. Así que esa noche ya no fue posible volver al teatro. Está claro que no ha sufrido ningún daño grave, sólo hay un problema: lavarse el pelo es tabú durante diez días.

Tras un accidente en el escenario: Eric Filippi actúa en Berlín

Pero esto es sólo la mitad de lo que afirmó el propio Sarre. “Podemos manejarlo”, dijo positivamente. Eric Filippi ya ha vuelto a los escenarios. El 6 de abril de 2024 actuó ante el público en Berlín. Para sus fans también hubo un dueto con Florian Silbereisen: los dos calentaron al público juntos con la canción “Über den Wolken”. Eric Felipe estaba envuelto en niebla y vestía un elegante traje, y ni siquiera notó la herida.

Eric Filippi forma parte de un gran evento musical, el “Große Schlagerfest XXL” de Florian Silbereisen. Pero allí resultó gravemente herido. © Imago / Sven Simón

Pero no es sólo el cantante pop quien ha tenido mala suerte con las lesiones: su pareja Michelle, de 52 años, tuvo recientemente un trágico accidente, precisamente mientras esquiaba. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de aparecer en “Schlagerschampions” y actuó con una pierna rota. Después de la actuación, Eric Filippi tuvo que sacar a Michele del escenario. Fuentes utilizadas: schlagerparadies.de, Instagram/eric_philippi