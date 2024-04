¿Erección en el escenario de un show de Madonna? El vídeo genera especulaciones.

Mighty Kelly celebra periódicamente el éxito musical. Con su disco “¡Hola!” Primera posición en las listas. Su última grabación, “Nur Liebe”, ocupó el segundo lugar. Respecto al título, dijo recientemente en una entrevista con SWR4: “Todo el viaje del nuevo álbum comenzó con la canción Nur Liebe”. Luego me enseñó a amar: como no se puede amar libremente, Si tú, como ser humano, no puedes elegir a quién, cuándo y dónde amas, entonces no eres realmente libre como ser humano”.