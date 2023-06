La presentadora Ina Müller y el cantante Johannes Oerding ya no son pareja tras 13 años de relación

Johannes Ording e Ina Müller se conocieron durante la grabación del programa de televisión de Müller. Los dos están separados por 16 años de diferencia de edad. Han mantenido su relación fuera del ojo público tanto como sea posible. Solo musicalmente los he visto juntos tan a menudo. Se apoyaron en conciertos y lanzaron una canción juntos: en “You Don’t Have to Lose Anymore” cantan sobre el final de un gran amor. ¿Ya sospechaban algo?

Probablemente por eso Ina Müller, de 57 años, está grabando una continuación de su álbum Female, Single, 40, con una declaración de edad actualizada, por supuesto.