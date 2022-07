Excandidato blasfemando contra Elias Mubarak

Sina Qamar piensa que Elias Mubarak es “terrible”. Foto: Alianza Fotográfica / dpa | Rolf Wenenbrend

Elias Mubarak es uno de los actores más exitosos de Alemania. Actualmente se le puede ver en la comedia romántica “Liebesdings”. sobre mí Instagram Tiene un total de tres millones de seguidores y también ha recibido varios premios por su actuación. Sin embargo, una persona prominente ahora declaró que no podía soportarlo en absoluto.

Hala Elias Mubarak está equivocado

Es Sina Qamar ubicado en Ver RTL “Celebrity, Joker” blasfema al actor. Se le preguntó a la cantante de Monrose y exparticipante de “Let’s Dance” si encontraba a la industria sobrevalorada. Luego se rió a carcajadas por un rato antes de responder afirmativamente y agregar:

“Creo que Elias Mubarak es terrible”.

Sin embargo, también confirmó que personalmente y como Gente Ni siquiera lo sé. Pero en realidad lo conoció en la alfombra roja y su “aura” no estaba allí. En general, opinó que Mubarak “no es genial en absoluto”, continuó la cantante.

Romance con Jean-Claude Van Damme y el regreso de Monrose



Luego contó una experiencia anterior con otro actor famoso. Hace varios años viajé sola a Dubai, donde conocí a Jean-Claude Van Damme en su hotel. Luego la invitó a pasar tiempo con él y otra mujer en su suite presidencial. Después de que ella se negó, según los informes, él continuó rogándole un beso.

en el cual una entrevista Kamour también respondió una pregunta sobre un posible regreso de Monrose. DrEl grupo de chicas fue especialmente popular en la década de 2000, pero luego se separó en 2011. Ansiosa por un regreso de No Angels, Gammour no ha descartado un regreso, ya que también tuvo que considerar a sus ex miembros, Mandy y Bahar. Sin embargo, todos deben quererlo, debe ser honesto y debe suceder en el momento adecuado, continuó Cena.

Otra excavación en Elias Mubarak

Al final de la entrevista, volvió con el actor. Qamar deseó lo mejor al presentador y agregó que Elias Mubarak pronto tendrá un invitado. Como respondió el mediador, se dijo que Mubarak acababa de cancelar. Para la estrella de ‘Let’s Dance’, esa fue su confirmación Opinión sobre el actor -Entonces que dijiste?-pregunte bromeando Y ambos se rieron.

(crl)