Princesa de Gales: tomados de la mano en Ascot, pero no con William

La carrera de caballos Royal Ascot tuvo lugar del 20 al 24 de junio de 2023 y es uno de los aspectos más destacados del calendario para Catherine, Princess of Wales & Co. En particular, Kate se ha divertido mucho estos días, como muestran las diversas fotos.

Hay algunos eventos a los que asisten todos los miembros de la familia real británica, pero nadie quiere perderse la tradicional carrera de caballos, Royal Ascot. En los últimos días, no solo se han otorgado los honores al rey Carlos, de 74 años, la reina Camila, de 75, Catalina, la princesa de Gales, de 41 y compañía, sino también a miembros de la realeza que no trabajan como la princesa Beatriz, de 34 años, con su esposo Eduardo. volver Mapele Mozzi, 39, en Ascot.

Un momento de amor entre Catalina, Princesa de Gales y Duquesa Sofía

Como en años anteriores, el ambiente era exuberante, en Ascot los miembros de la realeza se reencontraron con sus viejos conocidos y amigos y también pasaron un tiempo maravilloso entre ellos. En particular, Catalina, princesa de Gales, y la duquesa Sofía, de 58 años, se llevaron particularmente bien el viernes 23 de junio de 2023 durante su visita conjunta. Así lo prueban las grabaciones realizadas en el palco real en un momento aparentemente anodino. Kate y Sophie se ríen entre ellas, ¡e incluso se dan la mano!

La duquesa Sophie y Catherine, princesa de Gales, en Ascot el 23 de junio de 2023. © Prensa Dana

El hecho de que las dos mujeres sean mejores amigas ya no es un secreto. A pesar de la diferencia de edad de 17 años, se dice que Kate y Sophie están en la misma longitud de onda y comparten un sentido del humor similar. En Ascot, demuestran una vez más cuánto pueden reírse juntos.

La duquesa Sophie y Catherine, princesa de Gales, en Ascot el 23 de junio de 2023. © Prensa Dana

Bellas mejores amigas

Según los medios británicos, Catalina, la princesa de Gales y la duquesa Sofía comparten las mismas aficiones -la moda y la fotografía- y su estrecha relación se basa en su crianza “normal”. Ambas mujeres crecieron en familias de clase media, adquiriendo su primera experiencia profesional antes de conocer y enamorarse de sus maridos. Por esta razón, Kate también debe seguir la educación de Sophie, como lo revela la periodista Katie Nicholl en su libro “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”. “Kate debe admirar la forma en que el Príncipe Eduardo y su esposa Sophie crían a sus hijos, Lady Louise Windsor y James, Viscount Severn, en el regazo de la familia real, mientras los preparan para la vida en el mundo real”, escribió Nicholl.

Fuentes utilizadas: Dana Press, mirror.co.uk, dailymail.co.uk, “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”

