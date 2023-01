El ciclista profesional Marco Brenner se mantiene fresco en el calor argentino

Marko Brenner de Augsburgo conducirá por primera vez como capitán de DSM en la Vuelta San Juan. ¿Por qué el viernes es importante para él?

La Vuelta San Juan en Argentina se caracteriza por las altas temperaturas. Al oeste de la frontera con Chile, la temperatura máxima ha estado por debajo de los 40 grados durante los últimos días. Y a Marco Brenner, de 19 años, le parece bien. Después de cuatro a siete etapas, el ciclista profesional de Augsburgo del equipo DSM terminó 14º en la general. A 18 segundos del líder colombiano Fernando Gaviria (Team Movistar).

Team DSM lleva a Marco Brenner a un final seguro

Así que la victoria general todavía está al alcance de la mano y ese era el objetivo del equipo de DSM. Porque Brenner conduce un tour por primera vez como capitán. “Nuestro trabajo en equipo fue muy bueno. “Los chicos siempre me han llevado sano y salvo a la meta y no he perdido tiempo”, dice satisfecho.

Brenner llamó la atención al final de la temporada pasada con una buena actuación en la Vuelta a España, una de las carreras de tres etapas más famosas del mundo junto con el Tour de Francia y Gior d’Italia. Terminó quinto en un punto. Al final, terminó 74º en la general.

Marco Brenner ahora debe mostrar cualidades de liderazgo como capitán en las montañas

En la cuarta etapa, Brenner terminó vigésimo al mismo tiempo que el ganador. Como en etapas anteriores, Brenner montó el campo para conservar energía y espera su oportunidad este viernes con un final de montaña a 2.623 metros en Alto de Colorado. “Es un día muy importante para la clasificación general. Con buenas piernas, creo que puedo estar al frente”, dice Brenner.

La etapa se extiende a lo largo de 173 kilómetros y exigirá todo de Brenner, no solo por la temperatura. Es el capitán y ahora tiene que ofrecer: “Claro que es más responsabilidad, pero está bien”.

