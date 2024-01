El cliente de Rewe está aterrorizado por el producto del supermercado

tz consumidor

de: Robin Dietrich

el presiona divide

Los supermercados y tiendas de descuento reducen el contenido de los alimentos sin que los clientes se den cuenta. El paquete de trucos parece especialmente atrevido.

MÚNICH – En los últimos meses, muchos clientes se han sentido molestos por los envases engañosos en los supermercados y tiendas de descuento. Estos aumentos de precios ocultos están empaquetados de tal manera que los clientes normalmente no los notan en absoluto.

El cliente de Rewe espera con ansias la comida y está muy decepcionado

Ya sean envases engañosos, deflación o simple inflación: en los últimos meses han surgido repetidamente nuevos términos para los aumentos de precios ocultos en supermercados y tiendas de descuento como Rewe, Aldi, Lidl y Edeka. A causa del embalaje, el embalaje engañoso engaña sobre la verdadera cantidad o naturaleza del contenido. Los paquetes engañosos especialmente atrevidos reciben incluso el título de “Paquete engañoso del mes”, premio otorgado por el Centro del Consumidor de Hamburgo.

Los paquetes engañosos frecuentemente llegan a las redes sociales y redes como Instagram, X (anteriormente Twitter) y Reddit. En la subsección “Deflación” se condenan y discuten los aumentos ocultos de precios. Un usuario ha demostrado ahora lo que considera un caso muy grosero de embalaje engañoso. Publicó tres fotos del producto Rewe “¡Sí! Rollo de pollo y jalapeño pita”. Desde fuera, la comida parece una función fija: el usuario debe estar equivocado.

El aparente engaño de Rewe: 'Esto es una estafa'

Como notarás después de abrir el paquete, solo hay dos rollos pequeños en lugar de uno grande. El cartón en el medio de los dos rollos parece haber sido colocado inteligentemente para que los clientes no pudieran verlo. Un usuario de Reddit está seguro de que “esto es una estafa”. En muy poco tiempo, la publicación de Reddit recibió casi 2000 votos positivos y 150 comentarios. La mayoría de los usuarios estuvieron junto a los clientes de Rewe y compartieron sus propias experiencias.

Lo que aparentemente estaba disfrazado de un rollo continuo resultó ser dos rollos pequeños e individuales. © Captura de pantalla/Reddit

“Esto es lo que me pasó a mí también. Por supuesto, esto es intencionado, pero no es una estafa”, comentó un usuario. Recomendó a un cliente de Rewe que la próxima vez preste atención al peso. Otro también afirmó que no fue una estafa. , “pero como no abogado lo calificaría como una estafa”. Otro fue aún más lejos: “Hay que retirar la chatarra, eso es realmente lo más grosero”. Por otro lado, no reconoce el fraude. paquete: “Puedes ver que en las fotos no parece que hubiera aire entre los envoltorios.” (casi)