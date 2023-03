El color de su mucosidad nasal indica qué tan enfermo está

24 vida enfermedades

Una nariz que moquea es un síntoma del resfriado común. Una secreción nasal de color blanco a amarillo que termina en un pañuelo generalmente no es motivo de preocupación. Pero también hay señales de advertencia que debe tomar en serio.

Goteo nasal, tos, ronquera: ¿el resfriado te dificulta la vida? Cualquiera que ahora se lo tome con calma, duerma mucho y beba mucho, generalmente sobrevive a la infección en unos pocos días o dos semanas. No necesita preocuparse por los efectos a largo plazo si tiene una infección leve de gripe. Pero siempre es molesto, al igual que las quejas asociadas con él. A lo sumo después del segundo día de uso excesivo del pañuelo, su nariz se sentirá como si se hubiera irritado.

Los aerosoles nasales humectantes, las duchas nasales y las inhalaciones ayudan a calmar las membranas mucosas de la nariz, y los ungüentos que contienen el principio activo pantenol tienen un efecto curativo sobre la piel irritada. Pero en algunos casos, el resfriado común no se puede curar sin ayuda médica.

Los resfriados a menudo duran mucho tiempo. El color de la mucosidad nasal proporciona información sobre qué tan avanzada está la infección. © Uwe Umstätter / Imago

Decoloración de las secreciones nasales debido a la inflamación causada por el sistema inmunológico

Cuando está sano, su mucosidad nasal es clara. Mantiene la nariz y los senos paranasales húmedos para atrapar patógenos o cuerpos extraños, como el polvo, antes de que puedan ingresar al cuerpo. Pero cuando patógenos como virus o bacterias superan la barrera natural y golpean las membranas mucosas de las vías respiratorias, el sistema inmunológico se activa. Para luchar contra los intrusos, las defensas del cuerpo aseguran que las membranas mucosas de la nariz o la garganta produzcan más mucosidad.

¿Qué sucede cuando los virus o las bacterias ingresan al cuerpo? El sistema inmunitario activa las propias células de defensa del organismo, como los linfocitos. La inflamación ocurre en el cuerpo, una reacción normal del sistema inmunológico. En la inflamación aguda, el cuerpo reacciona a las infecciones, lesiones en los tejidos o sustancias nocivas como los productos químicos, enseña el Centro Helmholtz para la Investigación de Infecciones. Si el sistema inmunitario detecta un patógeno invadido, las proteínas y los glóbulos blancos abandonan el torrente sanguíneo y migran al área del tejido afectado. Allí, los componentes de los glóbulos blancos matan a los patógenos.

Como resultado, el color de la secreción nasal puede cambiar. Al comienzo de viral o infección bacteriana La mucosidad a menudo se vuelve blanca y adquiere una consistencia más firme. A medida que la enfermedad progresa, a menudo adquiere un color amarillento. Causa de la decoloración: los componentes de las células inmunitarias, las células muertas de la membrana mucosa y los patógenos muertos se mezclan y cambian la consistencia y el color de la mucosidad nasal, como se muestra en el formato WDR “Wissen macht Ah!”.

Un vistazo a los colores de las secreciones nasales y su significado.

Mucosidad nasal clara : coloración saludable, generalmente no hay infección

: coloración saludable, generalmente no hay infección Secreción blanca de la nariz. : Esto podría indicar una infección primaria si también nota síntomas de enfermedad como fatiga o dolor de garganta.

: Esto podría indicar una infección primaria si también nota síntomas de enfermedad como fatiga o dolor de garganta. Secreción nasal amarilla : Esto también es una señal de que ha sido infectado con un patógeno y que el sistema inmunológico de su cuerpo lo está combatiendo. La mayoría de las veces es un virus que causa el resfriado común.

: Esto también es una señal de que ha sido infectado con un patógeno y que el sistema inmunológico de su cuerpo lo está combatiendo. La mayoría de las veces es un virus que causa el resfriado común. moco nasal verde: Esto representa una inflamación avanzada en el cuerpo. Incluso si la inflamación se ha asentado en los senos paranasales, la mucosidad nasal puede volverse verde.

Como le informa el Manual de portales especializados de MSD, algunas señales de advertencia deberían llevarlo al médico. Esto incluye una clara sensación de enfermedad. Incluso si los síntomas del resfriado no mejoran en unos pocos días, debe consultar a un médico. También se debe tener precaución si la secreción proviene de un solo lado de la nariz, especialmente si contiene pus o sangre, dice el Manual MSD. También debe consultar a un médico si tiene secreción nasal junto con dolor facial, dolor o ambos.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.