El cometa C/2022 E3 (ZTF) aparece en enero – cuando aparece en el cielo

El cometa C/2022 E3 (ZTF) se acerca a la Tierra. Si tienes suerte, puedes verlo en el cielo nocturno a simple vista. Mostramos cómo y cuándo.

Jamón – ¿Te acuerdas de Nawaz? En el verano de 2020 el cometa C/2020 F3 se podrá ver en el cielo durante días y sobre todo en Norte de Rhine-Westphalia claramente visible. Puedes maravillarte con la estrella de cola a simple vista. En enero y febrero de 2023 otro cometa se acercará a la Tierra. Cometa C/2022 E3, abreviado ZTF. Cuándo y cómo los interesados ​​pueden observar mejor el espectáculo del cielo, lo resumimos en una descripción general.

qué cometa apellido C/2022 E3 (ZTF) Fecha de descubrimiento 2 de marzo de 2022 explorador La instalación de tránsito de Zwicky en el Observatorio Palomar

Cometa C/2022 E3 (ZTF): Cuándo y cómo verlo en el cielo

El cometa C/2022 E3 (ZTF) fue descubierto el 2 de marzo de 2022. Alcanzará el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 12 de enero de 2023. Después de eso, se pone emocionante, porque entonces C/2022 E3 (ZTF) se mueve hacia la Tierra – Y puede ser visible para nosotros hasta mediados de febrero.

Cometa C/2022 E3 (ZTF) capturado el 19 de diciembre de 2022. © Dan Bartlett / NASA

Según la NASA, el cometa C/2022 E3 (ZTF) inicialmente solo se puede observar en el hemisferio norte con binoculares o un pequeño telescopio en el cielo de la mañana. Sin embargo, con el tiempo, permanecerá alto en el cielo cerca de la Estrella Polar durante toda la noche. Entonces, las partes interesadas deben mirar hacia el norte.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) es visible en el cielo – buen momento en luna nueva

Sería un buen momento para observar el cometa. 21 de enero de 2023 Ser. Luego está la luna nueva, que es casi lo contrario. La luna llena que salió el 7 de enero. La luna está entre la tierra y el sol. En esta posición, se ilumina exactamente la mitad de la luna que se ha alejado de la Tierra. Entonces no vemos la luna, y la noche permanece mayormente oscura. El cometa C/2022 E3 (ZTF) es particularmente bueno para admirar la luna nueva.

Según Haus der Astronomie, los días posteriores, poco antes de finales de enero, también serían ideales: “El cometa casi ha alcanzado su brillo máximo con una magnitud de aproximadamente 5,5, y la luna en el primer cuarto se pone en la segunda mitad de la noche”, según los expertos.

Cometa C/2022 E3 (ZTF): “Hay que saber exactamente en qué parte del cielo encontrarlo”

El brillo máximo de 5,5 mag es muy impresionante para un cometa, e incluso podrías verlo a simple vista bajo cielos muy oscuros. “Pero tienes que saber exactamente en qué parte del cielo encontrarlo”. Ellos pueden ayudar con eso. Buscar tarjetas para la Sociedad de Amigos de las Estrellasatlas estelar o aplicaciones móviles correspondientes.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) estuvo en órbita desde principios de enero hasta principios de marzo de 2023. El mapa muestra una vista del cielo el 1 de febrero a la medianoche. El cometa es un objeto del cielo matutino hasta finales de enero, después de lo cual permanecerá alto en el cielo toda la noche y luego se dirigirá hacia el cielo nocturno del noroeste. © sternfreunde.de

Cometa C/2022 E3 (ZTF): llegará a su punto más cercano a la Tierra el 1 de febrero, pero…

En el 1 de febrero Solo hay 42 millones de kilómetros entre el cometa y la Tierra. Entonces está en la constelación Jirafa. Uno pensaría que este es el mejor momento para ver C/2022 E3 (ZTF) en el cielo. Sin embargo, la luz de la luna interferirá con la observación: la luna llena es el 5 de febrero.

Este fue el cometa “Neowise” en julio de 2020 sobre Warstein (NRW). Era visible a simple vista. © Schroeder, Daniel

Sin embargo, aquellos que se perdieron el cometa C/2022 E3 (ZTF) a fines de enero tendrán otra oportunidad de verlo en febrero. La segunda semana de febrero ofrece otra ventana para observar el cielo del atardecer. C/2022 E3 se trata entonces de una brillante magnitud 6, explican los expertos desde Haus der Astronomie. Además, se puede observar un emocionante encuentro con un pequeño telescopio: el 10 y 11 de febrero C/2022 E3 pasará por Marte.

Un nuevo cometa en el cielo: según los expertos, no es rival para “NEWAZ”.

Sin embargo, a los aficionados a la astronomía no les importa: según el fotógrafo de cometas austriaco Michael Jäger, el espectáculo Según lo entregado por el cometa C/2020 F3 (Neowise) en el verano de 2020y no esperado: “Este cometa no se puede comparar con cometas brillantes como Neowise 2020”, Experto en cometas dijo en una entrevista con el p..