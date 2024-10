A partir del: 5 de octubre de 2024 a las 10:20 a.m.

Ya ha alcanzado su máxima aproximación al Sol y ahora el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS se acerca a la Tierra y se vuelve más brillante. Con un poco de suerte, pronto será visible a simple vista.

Ha llegado, probablemente por primera vez, desde el borde exterior del sistema solar hasta su centro: el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS. Se disparó hacia el Sol siguiendo una trayectoria muy oblicua y elíptica y llegó casi tan cerca de él como lo hizo Mercurio, el planeta más interior, a finales de septiembre. Ahora el cometa vuelve a alejarse del Sol, pero se acerca a la Tierra. No te preocupes, estará a más de 70 millones de kilómetros de nosotros.

Su proximidad al Sol y a la Tierra garantiza que el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS será lo suficientemente brillante como para ser visto a simple vista, según las previsiones. Ya es lo suficientemente brillante. También es visto diariamente por astrónomos aficionados con experiencia en la búsqueda de cometas, justo antes del amanecer de la mañana. Pero todavía no a simple vista.

Cerca del horizonte en amanecer Desaparecido

Actualmente, los cazadores de cometas sólo pueden ver un cometa en sus fotografías o en un telescopio. Aún no es visible con binoculares, aunque C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS será lo suficientemente brillante a simple vista. Pero está en lo profundo de la niebla que se avecina al atardecer y no muy lejos del sol desde nuestra perspectiva. Ya no se veían estrellas, ni siquiera las más brillantes.

Sólo se puede estimar mejor el momento en el que el cometa será visible: se espera que sea más brillante alrededor del 12 de octubre.

El cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS estará en el cielo del este por la mañana hasta aproximadamente el 5 de octubre. Aunque se vuelve cada vez más brillante – a medida que se acerca a la Tierra – las condiciones de observación empeoran, porque desde nuestro punto de vista el cometa se acerca al Sol y pasa por delante de él como una luna nueva.

¿Por qué un cometa se vuelve más brillante?

Cuanto más cerca está el objeto del Sol, más brillante se vuelve, porque más luz solar incide sobre el cuerpo celeste y se refleja. Incluso si nosotros, como observadores en la Tierra, en algún momento ya no podemos verlo porque el sol lo bloquea o la luz del sol se desvanece.

Hay otra razón por la que los cometas se vuelven tan brillantes cuando se acercan al Sol: los cometas no son masas sólidas de piedra como algunos asteroides, sino más bien una especie de bola de hielo sucia. A medida que el cometa se acerca al sol, su hielo se derrite y se evapora. Lleva consigo suciedad y polvo. Alrededor del núcleo del cometa se forma una nube de polvo, una coma y una cola de varios millones de kilómetros de longitud. Debido a la gran cantidad de partículas de hielo, reflejan bien la luz solar y hacen que el cometa sea muy brillante.

El regreso del cometa al cielo nocturno

A partir del 10 de octubre, C/2023 A3 T suchinshan-ATLAS podría aparecer en la cara oculta del Sol en el cielo nocturno. Primero, poco después de que el sol se hubiera puesto por el oeste, y de nuevo en lo profundo de la tenue niebla del horizonte.

El 12 de octubre, el cometa alcanzará su máxima aproximación a la Tierra y debería ser particularmente brillante. Mientras tanto, no se pone hasta una hora y media después del atardecer de esa noche. Los horarios específicos varían según su ubicación.

Cada tarde, el hundimiento del C/2023 A3 T suchinshan-ATLAS se retrasa unos veinte minutos. Como resultado, se eleva cada vez más al atardecer y en el crepúsculo posterior, las condiciones de observación mejoran cada vez más hasta que el cometa permanece a mitad de camino hacia el suroeste a mediados de mes, cuando se vuelve casi completamente oscuro.

El gran misterio: ¿Qué tan brillante es el cometa?

A principios de año, los astrónomos sospechaban que el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS podría ser tan brillante como Venus, nuestro planeta más brillante. Por lo tanto, será fácil de ver a simple vista, incluso si está cerca del horizonte. Sin embargo, con observaciones adicionales de C/2023 A3 T suchinshan-ATLAS, se han modificado los cálculos de la evolución de su brillo. Ahora se estima que el cometa alcanzará un brillo aparente de unos 2 mg, lo que corresponde a estrellas fácilmente visibles.

Esto debería ser suficiente para ver el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS a simple vista. Es muy fácil ver el cometa con binoculares o con fotografías (también con un teléfono móvil), incluso mejor con un trípode.

El cometa se aleja rápidamente

Desafortunadamente, C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS se volverá cada vez más oscuro después del 12 de octubre porque se aleja rápidamente de la Tierra y del Sol al mismo tiempo. Pronto será necesario ver el cometa. En noviembre sólo se podrá encontrar con telescopios.

¿Cuándo es exactamente el mejor momento?

Desafortunadamente, no es posible decir exactamente cuándo puedes verlo mejor. Como muchos otros cometas, el C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS es apasionante. Porque sólo se puede estimar exactamente cuándo será y qué tan brillante será. Será un duelo entre altura y brillo, con buenas posibilidades alrededor del 12 de octubre.

El clima también juega una gran influencia. Incluso con “buen tiempo”, el horizonte puede estar muy nublado, lo que empeora enormemente las condiciones de visibilidad. También depende de dónde te encuentres, de cuánta luz ambiental te resulte molesta o de si el horizonte está iluminado por una ciudad cercana.