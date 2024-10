El cometa Tsuchenshan-Atlas se puede ver en el cielo y los expertos revelan lo brillante que es

Hogar sepamos

Después de una larga espera, el cometa Tsuchenshan-Atlas finalmente se ha hecho visible. Un experto ofrece consejos sobre la mejor forma de ver el cometa.

MÚNICH – Quien quisiera ver con sus propios ojos el cometa Tsuchenchan-Atlas (C/2023 A3) en el cielo tenía que tener mucha paciencia; después de todo, fue descubierto en enero de 2023, pero solo era visible con grandes telescopios. En el momento. La situación ahora ha mejorado significativamente: los observadores en el hemisferio sur de la Tierra pueden ver y fotografiar el cometa desde hace algún tiempo, como lo demuestran las imágenes publicadas en X y foros relacionados.

El cometa ahora también será visible desde el hemisferio norte durante unos días, si se sabe cuándo mirar, dónde y a qué prestar atención.

El cometa Tsuchinshan-Atlas ya es visible en el cielo de la mañana

El cometa Tsuchenshan-Atlas se puede ver en el cielo matutino a finales de septiembre y principios de octubre. Más precisamente: si miras hacia el este a primera hora, poco antes del amanecer, puedes, con un poco de suerte, verlo a poca altura sobre el horizonte. Uwe Pilz de la Liga de Amigos Estelares (VdS) recomendarBuscar el cometa unos 45 minutos antes del amanecer. Es especialmente importante tener una posición de observación con una vista despejada hacia el este, ya que el cometa está muy bajo.

El experto recomienda utilizar la Luna para ayudar en la búsqueda del cometa en el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. Puedes saber exactamente dónde están la luna y el cometa en el cielo de forma gratuita astronomíaProgramas y aplicaciones como “Stellarium” o “Star Walk 2”.

El mejor momento para ver el cometa es en el cielo de la mañana.

“Los días más adecuados son del 1 al 5 de octubre, porque entonces el cometa se vuelve más brillante rápidamente y la altura sobre el horizonte sigue siendo suficiente”, afirma Bales. “Vale la pena utilizar unos binoculares como ayuda”, afirma el experto. Una pequeña herramienta es suficiente; “Se trata más de ampliación y, por tanto, de una mejor visión de los detalles que de la capacidad de captar luz”.

C/2023 A3 (Atlas de Zuchenshan) cometa de largo periodo 9 de enero de 2023 56.000 kilómetros por hora 28 de septiembre de 2024 58 millones de kilómetros 13 de octubre de 2024 70,5 millones de kilómetros Fuente: Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional

A partir del 6 o 7 de octubre aproximadamente, el cometa será difícil de ver en el cielo por la mañana: está muy cerca del Sol y sale poco antes que él. Esto hace que se “ahogue” a la luz del sol naciente. Si aún no has visto el cometa, no te preocupes, porque el mejor momento para detectar el cometa Tsuchenshan Atlas aún está por llegar. “Estará en su punto más brillante entre el 7 y el 12 de octubre”, explica Beals. Merkur.de de IPPEN.MEDIA. “A partir del 14 de octubre, definitivamente podrás encontrarlo incluso sin saber mucho sobre el cielo”.

El cometa Atlas Tsuchenshan (C/2023 A3), fotografiado el 1 de octubre de 2024. © IMAGO/Lorenzo Di Cola

El experto espera mucho del cometa debido a un efecto llamado “forward scattering”. “Cuando los granos de polvo destellan al sol en una habitación oscura, te sientes dispersándose hacia adelante”, explica Bales sobre el fenómeno. Es más fuerte cuando miras hacia la fuente de luz. Ésta es exactamente la situación que ven los Bills en octubre. “En su punto máximo, el 9 de octubre, el cometa puede alcanzar casi el brillo de Venus”, afirma. Venus es considerado el cuerpo celeste más brillante del cielo nocturno. Actualmente no se puede ver en el cielo occidental hasta bien entrada la tarde.

El cometa Tsuchinshan-Atlas podrá verse en el cielo nocturno en octubre

El cometa Tsuchinshan-Atlas se encuentra en camino hacia el sistema solar hasta el 27 de septiembre. El 27 de septiembre marca el perihelio de su órbita, que es el punto más cercano al Sol, y la distancia entre el cometa y el Sol es de unos 58 millones de kilómetros. Luego, el cometa se aleja nuevamente del Sol y se acerca a la Tierra. El 12 de octubre alcanzará el punto de perigeo de su trayectoria, que es el punto más cercano a la Tierra, a una distancia de unos 70 millones de kilómetros.

Si desea observar el cometa mientras es visible por la noche, necesita un lugar con una buena vista hacia el oeste. Aquí se puede ver el cometa en el cielo después del atardecer. (factura impaga)