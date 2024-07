El compañero de fórmula de Trump, Vance, se presenta como un defensor de la clase trabajadora

A partir de: 18 de julio de 2024 a las 6:10 a.m.

Comparecencia del vicepresidente electo: En la convención del Partido Republicano de Estados Unidos, el senador Vance enfatizó sus orígenes en una ciudad industrial y atacó a políticos de carrera como Biden. Presentó a Trump como un moderado.

En la convención del Partido Republicano de Estados Unidos, J.D. Vance aceptó formalmente la nominación a vicepresidente. En su discurso se presentó como hijo de un pueblo industrial de Ohio y luchador de la clase trabajadora. El senador de 39 años destacó que la gente de Middletown dice lo que piensa, construye con las manos y ama a Dios, la familia, la comunidad y el país con todo el corazón.

Por el contrario, políticos de carrera como el presidente Joe Biden dañarían al país con políticas comerciales equivocadas y guerras en el extranjero. “La gente que dirige este país ha fracasado una y otra vez”, afirmó Vance. Luego se ganó la confianza de “comunidades olvidadas” en Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y otras partes del país.

En su discurso de 30 minutos, también habló de su difícil situación familiar y agradeció a su madre, que estaba presente en la sala, lo que fue recibido con grandes aplausos.

En los últimos años, Vance ha pasado de ser un duro crítico de Trump a un feroz defensor del expresidente. Para algunos en el Partido Republicano, es un rayo de esperanza para el movimiento “Make America Great Again” de Trump.

Trump “querido padre y abuelo”

El senador de 39 años dijo que Donald Trump describió a Vance como un político moderado, diciendo: “En un momento puede enfrentarse desafiantemente a un asesino y al siguiente hacer un llamado a la curación nacional. Es un padre y un abuelo querido”, refiriéndose a eso. . Intento de asesinato de Trump durante el fin de semana.

“La visión del presidente Trump es simple: no serviremos a Wall Street, pero sí a los trabajadores”, dijo Vance. No importaremos trabajadores extranjeros, sino que lucharemos por los ciudadanos estadounidenses”. Al final de su discurso, Vance prometió: “Seré un vicepresidente que nunca olvidará de dónde viene”.

El hijo de Trump elogia a su padre “con corazón de león”.

Uno de los tres hijos del ex presidente habló anteriormente en la conferencia del partido. Elogió el coraje y la determinación de su padre. “Entonces, ¿cuál fue el instinto de mi padre cuando su vida estaba en juego? No dar marcha atrás y no darse por vencido”, dijo Donald Trump Jr. en Milwaukee. Su padre le mostró al mundo entero que Trump tiene “corazón de león”.

“Cuando estuvo con sangre en el rostro y la bandera en la espalda, el mundo vio un espíritu que nunca podría ser quebrantado”, dijo Trump Jr. en Milwaukee. “Éste es el verdadero espíritu de Estados Unidos. Estados Unidos sabe lo que significa sentirse frustrado. Sabemos lo que significa sentirse confundido y asustado”.