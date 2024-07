Melania Trump: ¿Qué podría significar su regreso a la campaña electoral estadounidense?

No te rías siempre: Melania Trump (c) con su esposo Donald Trump

Ella desapareció, desapareció, tal vez incluso se sintió insultada, y en cualquier caso simplemente se fue. Pero tras el atentado contra la vida de su marido, Melania Trump ahora se ha pronunciado. ¿Qué podría significar su regreso para la campaña electoral estadounidense?

La lista de lugares que Melania Trump no ha visitado en las últimas semanas y meses es larga. Durante el año de campaña de su esposo Donald Trump, estuvo desaparecida en casi todos los lugares donde normalmente se la esperaría.

Hay una próxima convención de nominaciones republicanas, en la que ella no figura como oradora. Está el cumpleaños número 78 de Donald Trump, al que ella no asistió. Caso judicial en Manhattan en junio sobre la relación de Donald Trump con Stormy Daniels, que se entiende que ella no abordó. Después de todo, ha sido un año de ausencia casi total.

Melania Trump rara vez ha sido vista en público últimamente



Incluso durante el mandato de Donald Trump, Melania Trump no era una primera dama que buscaba ser el centro de atención. El desprecio y el ridículo se derramaban en su apariencia general, que parecía fría. Legendaria es la mano que le abofeteó a su marido, Donald Trump, cuando él quiso tomarla de la mano. Pero en los últimos meses lo discreto se ha vuelto completamente invisible.

Después del intento de asesinato: Melania Trump responde a su informe



Hasta ahora hasta el intento de asesinato de su marido. ¿Desempeñará usted ahora un papel en la campaña electoral y, en caso afirmativo, qué papel?

Al menos, esa fue una declaración cálida y sorprendente que Melania Trump lanzó al mundo el domingo después de que le dispararon a su esposo. “Cuando vi que la bala alcanzó a mi esposo Donald, supe que era mi vida y la de Barron. (Su hijo, nota del editor) “Estaba al borde de un cambio devastador”, escribió.

El asesino era un “monstruo” que intentó “extinguir la pasión de Donald: su risa, su ingenio, su amor por la música, su inspiración (…) Donald, un hombre generoso y afectuoso con quien tuve lo mejor y tuve el peor de los tiempos’”. ¿Se ve el matrimonio arruinado como los medios han especulado recientemente?

Lo que es aún más sorprendente es que Melania Trump también tuvo un mensaje político. “Recordemos que cuando llegue el momento de mirar más allá de la izquierda y la derecha, más allá del rojo y el azul, todos venimos de familias que luchamos apasionadamente por una vida mejor mientras estemos aquí en este mundo terrenal. “Nos unimos de nuevo”.

Trump llama a la unidad



El llamado a la unidad es similar al que dijo Donald Trump después del ataque. Puede que este sarcasmo provenga de la familia Trump, pero la producción es engañosa.

“Melania sabe lo que está haciendo y hace lo que quiere”, escribió esta semana Mary Jordan, editora de The Washington Post y autora de “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump”. “Es inteligente porque sabe que la escucharán mejor si rara vez habla. Si permanece en la oscuridad, atraerá más atención cuando sea el centro de atención”, dice.

campaña electoral americana

¿Qué hace realmente Melania Trump?

Ahora ha salido de las sombras y la gente vuelve a hablar de ella. Ya sucedió una vez antes, en 2016. Durante la campaña electoral, se sentó a una de sus raras entrevistas televisivas para mantener a su marido fuera del punto de mira. El escándalo que rodeó el comentario de Donald Trump de “agarrarlos por el coño” alcanzó su punto máximo cuando Melania Trump le dijo al mundo que se trataba de una “charla de vestuario” inofensiva entre hombres y una charla de vestuario. Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, testificó este año que todo fue idea de Melania. Se sabe cómo terminaron al final las elecciones.

Quizás esta vez también desempeñe un papel decisivo en la campaña electoral.

