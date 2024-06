pagina de inicio Política

El plan de reformas de Miley para Argentina está a punto de superar un último obstáculo: el Congreso está votando un proyecto de ley de “lay de pas”, con consecuencias para el país.

BUENOS AIRES – El proyecto de reformas del presidente argentino Javier Millay finalmente se presentará al Congreso para una votación final esta semana. El riesgo de fracaso es bajo.

Son reformas radicales. El amplio proyecto de ley de “Ley de Bases”, entre otras cosas, cerraría el Congreso durante un año debido a un estado de emergencia declarado, otorgando a Millet amplios poderes adicionales de toma de decisiones más allá del parlamento.

Miley quiere más privatización en Argentina

de proyectos Autoproclamados “anarcocapitalistas”. También incluye la privatización de empresas estatales y la promoción de inversiones privadas. Ya ha sido ampliamente aprobado por ambas cámaras del Congreso, con un paquete presupuestario separado.

Sin embargo, los senadores modificaron ambos proyectos de ley en una votación reñida para aprobar las reformas a principios de este mes, después de que la Cámara aprobara el proyecto de ley en abril. El jueves, el borrador será enviado nuevamente a la Asamblea General para aprobar los cambios.

La cámara baja ahora debe decidir si acepta la versión aprobada por el Senado. Elimina a la aerolínea, la oficina de correos y la emisora ​​de propiedad estatal de la lista de posibles privatizaciones, limita los incentivos para nuevas inversiones y elimina cambios para aumentar los salarios y los impuestos a la riqueza privada.

Fuentes gubernamentales dijeron que era “posible o probable” que las tres empresas estatales fueran eliminadas de la lista de privatizaciones para evitar un choque legal con la oposición. También se aceptarán modificaciones al régimen de inversiones realizadas por el Senado.

Argentina está en una grave crisis económica.

El proyecto de ley, el primer esfuerzo legislativo importante de Miley desde que asumió el cargo en diciembre, se redujo de los 600 artículos originales a unos 238. Sin embargo, Argentina representa un cambio significativo en el rumbo de la economía de mercado después de años de gobierno fuerte, seguridad laboral y alto gasto gubernamental.

Es una medida importante de la capacidad de Miley para gobernar y es fundamental para sus planes para mejorar la economía en dificultades del país. Argentina está en recesión. Los Land han estado plagados de déficits presupuestarios durante años, incapaces de pagar su deuda. Argentina sufre de un aparato estatal inflado, baja productividad industrial y una gran economía sumergida, lo que hace que el Estado pierda muchos ingresos fiscales.

El presidente ultraliberal quiere que el otrora rico país vuelva a encarrilarse con un programa de austeridad radical. Él Se eliminaron miles de empleos en el sector público, recortó los subsidios y congeló los programas sociales. Sin embargo, esto tiene un precio: las medidas de austeridad sofocan la eficiencia económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera una caída del 2,8 por ciento este año. Según la Universidad Católica Argentina, casi el 56 por ciento de la población argentina vive por debajo del umbral de pobreza y alrededor del 18 por ciento vive en pobreza extrema.

El centroderecha apoya a Miley; la oposición de izquierda está fragmentada

El partido de Millay, La Libertad Avança, tiene sólo una minoría en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, está estrechamente alineado con el principal grupo de centroderecha y, entre otras cosas, ha llenado su gabinete con representantes más conservadores de la corriente principal, lo que le ayuda a ganarse el apoyo del parlamento.

La izquierda antiperonista, que ha sido la fuerza política dominante del país durante décadas, se opone a la ley. Pero están fragmentados y no son lo suficientemente poderosos como para detenerlo. Sin embargo, pueden intentar retrasar la implementación de las leyes por medios legales.

Sin embargo, los analistas dicen que no hay mucho que la oposición pueda hacer para torpedear la legislación en este momento.

“Lo que definitivamente no va a pasar es que la ley no sea aprobada”, dijo Sheila Wilker, analista de la firma encuestadora Trespuntozero. “Se trata de la versión final de los ensayos, nada más”. (así con dpa/rtr)