El capitalismo anarco con la motosierra está al borde de una victoria monumental. El Congreso de Argentina despojaría al poder, otorgaría poderes especiales al Presidente Mili y permitiría privatizaciones de gran alcance. Ahora comienza un año de probar la verdad.

Faltan pocas horas para que comience una nueva era en el Río de la Plata: la libertaria del nuevo gobierno que encabeza el presidente Javier Mili. En el corazón de Buenos Aires, el Congreso de Argentina votará el jueves en el centro de reformas radicales. Incluso el primer artículo, la llamada Ley Fundamental (“Le Bases”), es un riesgo histórico. El Congreso se paraliza durante un año debido a la emergencia declarada y otorga al controvertido jefe de Estado amplios poderes adicionales de toma de decisiones más allá del parlamento.

Casi seis meses después de asumir el cargo, la adopción marcaría una gran victoria negociadora para Miley. Su fiesta La Libertad Avanza (“Progreso Independiente”) No hay mayoría nominal en la Cámara de Representantes ni en el Senado. La Ley Básica original era una lista muy larga de preferencias de independencia que se fueron reduciendo durante las negociaciones; Esto sigue siendo un alejamiento radical de las políticas claramente orientadas socialmente del anterior gobierno peronista. Cuando fue aprobada por el Senado hace dos semanas, la policía y los manifestantes se enfrentaron en las calles frente al Congreso.

Otra característica clave de la Ley Básica son los amplios incentivos para inversiones a gran escala en minería y combustibles fósiles, lo que hace atractivo para las empresas extranjeras invertir en Argentina y no en otros lugares de América Latina. Actualmente, el país exporta significativamente menos que América Latina y sólo la mitad del promedio mundial. Actualmente la mayor parte del dinero proviene de exportaciones agrícolas privadas; Una gran parte del estado se financia con los ingresos procedentes de los impuestos a las exportaciones.

Centrarse en las materias primas y la privatización

El petróleo y el gas en la región y el cobre y el litio para la transición energética en el Norte Global permitirán que fluya más dinero al país en el futuro. Ya bajo el gobierno anterior, varias empresas habían invertido en proyectos de litio. En unos pocos años, Argentina podría convertirse en el segundo mayor productor del mundo después de Australia, con exportaciones anuales en dólares por valor de miles de millones de dos dígitos. Sin embargo, las empresas actualmente pagan sólo un impuesto de exportación del 4,5 por ciento sobre las exportaciones de litio. Es relativamente pequeño: las empresas agrícolas pagan el 33 por ciento por productos de soja de mayor rendimiento.

A través de la ley, el Congreso autoriza al gobierno a llevar a cabo privatizaciones extensas en el país, lo que reducirá la carga sobre el presupuesto nacional, pero trasladará los costos a la gente: toda la red ferroviaria, carreteras y autopistas, el suministro público de agua, la energía nuclear. Las plantas y varias empresas estatales en el sector energético se privatizan para cambiar. En el espíritu de la motosierra que Miley recorrió la Argentina durante la campaña electoral; Como símbolo de su deseo de destruir las estructuras establecidas.

Actualmente quedan excluidas las estatales Aerolíneas Argentinas, los medios de comunicación estatales y el correo. El gobierno de Millay ya ha anunciado que quiere acabar con esto también mediante otra ley. Se flexibilizan las leyes laborales para facilitar la creación de empleo. Pero incluso en este caso, reformas de mayor alcance no están descartadas y pueden reaparecer como una ley separada. Quién sabe si Miley podrá recomendarlos con sus nuevas habilidades.

Hasta el momento sólo se ha pagado a la población

Durante los primeros seis meses de su mandato, los estudios de Miley tuvieron un impacto dramático en la población argentina. Se han perdido al menos 130.000 puestos de trabajo, el 57 por ciento de los argentinos y alrededor de 5,5 millones de personas tienen ahora ingresos por debajo del umbral de pobreza; Esta es la tasa más alta en 20 años. Los argentinos nunca han perdido su poder adquisitivo tan rápido como bajo el gobierno de Miley. Los empleados del sector público, las personas con bajos ingresos, los jubilados y los trabajadores de la construcción se ven especialmente afectados.

Uno de los primeros pasos de Miley fue poner fin a los proyectos de construcción y mantenimiento patrocinados por el gobierno. El resultado: la economía se contrajo un 5,1 por ciento interanual y el producto nacional bruto ha vuelto al mismo nivel que en 2012. Miley recientemente se describió a sí misma como un “topo” en un tono histérico. Estado desde dentro.” En la elitista universidad estadounidense de Stanford, argumentó ante los estudiantes que el “mercado” nunca estaba mal y que la gente tomaría la decisión de detenerlo antes de morir de hambre. El gobierno no tenía que intervenir.

No es la “casta” de políticos y peronistas, como afirmó Millay durante la campaña electoral, sino las clases trabajadoras y medias las que sufren su rumbo. Miley dijo que cuando criticaban al gobierno porque la gente no podía conseguir sus ingresos antes de fin de mes, no podía ser cierto, entonces ya estarían muertos. Hace unos días había criticado a Mili por ahorrar a costa del pueblo más de lo que exigía el sistema, sin ser un refugio para el socialismo, y no tan de izquierdas. Ningún otro país le debe más al Fondo Monetario Internacional que Argentina.

espero que vengan buenos tiempos

El nuevo presidente había anunciado abiertamente que el primer período sería difícil para Argentina. Más de la mitad de la población todavía considera que el país está en el camino hacia un futuro mejor y ahora elegirá de nuevo candidatos del partido de Millay. Según el gobierno, la situación ha tocado fondo y pronto todo volverá a la normalidad. El año de la verdad, con la Constitución y sus poderes especiales, comienza ahora, con el electorado y Miley proyectándose entre sucesivas cátedras y la agitación.

El gobierno argentino ya está celebrando un pequeño aumento en el presupuesto, pero esto se hizo mediante tácticas de los agricultores: se pospusieron los pagos de los préstamos y se suspendieron todos los contratos de construcción pública. Pero según Miley, esto debería ser sólo el comienzo y el estado necesita recuperar tanto como sea posible. El presidente libertario lo grita al oído de sus camaradas bajo el lema de “libertad”. Votaron el año pasado con la esperanza de un cambio radical en el espíritu homónimo de “anarcocapitalismo” mientras las cosas iban mal en el país sudamericano. Miley ahora puede usar sus poderes especiales para demostrar que no fue en vano.