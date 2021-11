El corredor tiene una opinión clara sobre el socio de Helen Fisher

Helen Fisher ofrece una visión profunda de su vida en Una noche de prisa.Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

entrevistar

El viernes por la noche, SAT-1 transmitirá “An Evening at a Rush” de Helen Fisher. En él, la cantante toca canciones seleccionadas de su nuevo álbum “Rausch” y comparte historias e ideas inusualmente especiales sobre ellas. vida. La leyenda de la televisión Stefan Raab produjo la entrevista musical de 90 minutos.

El concierto se grabó en el Teatro Gloria de Colonia. Helen Fisher Sus canciones solo tocan con un grupo clásico y una cantante de fondo. Entre canciones, el DJ Stephen Gaten le cuenta sobre su carrera, así como sobre asuntos privados como su vida. padres pregunta. Una y otra vez, también hay fans individuales que le hacen preguntas.

Watson vio la película con anticipación y habló con Stephen Gaten sobre trabajar con Helen Fisher y Stephen Rapp.

Cuando se le preguntó si el medio también escucha a Helen en privado, admitió que no es fan de todas sus canciones.: “Soy honesto: creo que algunas canciones son geniales, otras no son lo que me gusta”. Sin embargo, le apasiona la cantante: “La admiro, su persona y todo lo que coleccionaba”.

Durante el rodaje, Gätjen y Fischer pudieron llevarse bien con los demás: “Es una persona maravillosa. La admiro. Lo hace con pasión, corazón y alma, y ​​eso es lo que estaba detrás de escena”. Ella es “increíblemente profesional, comprensiva, de mente abierta, amigable y accesible”.

El moderador Stephen Gaten en el estreno de “Helen Fisher – A Sugar Evening” Foto: IMAGO / APress

Pero una canción influyó en Stephen Gaten: Durante la grabación en vivo de “Luftballon” del nuevo álbum de Helen Fischer “Rausch”, estuvo a punto de llorar. “La música nos habla a todos”, dice. “Helen escribió ‘Luftballon’ para alguien que murió. Lo emocionante es que comprendí de inmediato lo que estaba expresando. Perdí mi vida”.

Thomas fue el compañero de Helen en la sesión de fotos.

Por supuesto, el socio de Helen Fisher, Thomas Seitel, no podía faltar en la grabación del concierto. Esto, dice Gätjen, es un “Gran, querido, humilde hombre”. Seitel y Gätjen se conocieron hace años en otra producción y tuvieron una “linda reunión” durante el rodaje.

Thomas Settle siempre estuvo al lado de Helen durante el rodaje: “La apoyó con cada fibra, como toda pareja común que se apoya mutuamente. amor Hermosos, se aman y se aprecian. ‘Respecto a las Helenees El embarazo Gatgen agrega: “Ahora tienen un gran proyecto juntos”.

Helen Fischer y Stefan Rapp: dos animales alfa



Stefan Raab se retiró del trabajo en televisión hace seis años y también terminó su programa diario Total Total a altas horas de la noche. Sin embargo, hace algún tiempo comenzó a producir programas de televisión nuevamente, incluido “An Evening at the Peak” de Helen Fisher.

Stephen Gaten está muy impresionado con el hombre de 55 años: “¿Qué entretenimiento y Música En lo que a él respecta, Stefan Raab es ne plus ultra. Todo lo que hace Stefan tiene su firma. Si tuviera una idea, podría convencer a cualquiera de ella, “incluida Helen Fisher”. Entonces, ¿Helen tenía que estar convencida primero de la película de la fiesta? Gätjen revela:

“Aquí es donde se encuentran dos alfas. Helen sabe exactamente lo que quiere, y también Stefan. Pero hemos encontrado puntos en común”.

muchos aficionados Sacó la esperanza de las muchas producciones de Stefan Rapp de que el artista algún día volvería a la cámara. Stephen Gaten no asume esto, pero también sabe: “Stefan es el que está constantemente detrás de la decisión. Por motivos personales, me gusta mucho, porque lo aprecio”.

(Y)