El demócrata Suozzi gana escaño republicano en Nueva York

Página principal Política

de: Stefan Krieger

el presiona divide

Tras las elecciones especiales que tuvieron lugar en Nueva York, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó a disminuir. Donald Trump reacciona con enojo ante la derrota.

NUEVA YORK – Después de una elección especial celebrada en un distrito de Nueva York, la ya estrecha mayoría de la que disfrutan los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha reducido. Ganó el demócrata Tom Suozzi, según proyecciones Investigación de Edison El ex escaño republicano está en contra de su rival republicano, Mazi Belep.

La elección especial fue necesaria porque la Cámara de Representantes expulsó al republicano George Santos. Publicó numerosas mentiras en su currículum y fue acusado de fraude. Esto significa que los republicanos en la Cámara de Representantes tienen ahora una mayoría de 219 votos contra 213.

El demócrata Suozzi habla de los “trucos sucios” de los republicanos.

En su discurso de victoria poco después de las elecciones, Susi se mostró feliz por su victoria “a pesar de todos los ataques” y “trucos sucios” durante la campaña electoral. “La gente de Long Island y Queens está cansada de las disputas políticas”, dijo. “Estoy harto. Quieren que nos unamos y resolvamos los problemas. Ahora debemos llevar el mensaje de esta campaña al Congreso de los Estados Unidos y a todas partes de nuestro país. Es hora de dejar atrás las pequeñas disputas partidistas y “Señalar con el dedo. Es hora de centrarnos en cómo resolvemos los problemas”.

El candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Suozzi. © Stephanie Keith/AFP

Suozzi también señala la ayuda estadounidense a Ucrania, que ya ha superado el primer obstáculo en el Senado. El proyecto se remite ahora a la otra cámara del Parlamento, que es la Cámara de Representantes. No está del todo claro si el paquete llegará allí. Los republicanos todavía disfrutan de una mayoría en la Cámara de Representantes, y los representantes del movimiento de derecha del partido se han opuesto durante mucho tiempo a proporcionar más ayuda estadounidense a Kiev en la guerra de Ucrania.

Trump enfurecido: la inferior Belep es una “mujer muy estúpida”

Insultó al expresidente Donald Trump y llamó perdedor al republicano en una publicación en su plataforma verdad social el martes (13 de febrero) alrededor de las 23:20 hora local como una “mujer muy estúpida”. En una publicación en las redes sociales, la líder del MAGA lamentó la derrota y dijo que la candidata republicana habría ganado si hubiera tratado a MAGA (la campaña “Make America Great Again” de Trump) con respeto.

Trump quiere volver a ser presidente, pero solo Haley todavía se opone Ver la serie de imágenes

“Los republicanos no aprenden, pero ¿tal vez ella todavía era demócrata? Tuve una tasa de éxito de alrededor del 99 por ciento en las primarias y una cifra muy buena en las elecciones generales. Pero acabo de ver a esta mujer muy estúpida, Mazi Melissa Pilp, corriendo una carrera en la que no me apoyó y trató de “quedarse en el medio”. “Aunque habría ganado fácilmente si hubiera entendido algo sobre la política estadounidense moderna”, dijo Trump en una publicación en su propia plataforma. verdad social. Además, en mayúsculas: “MAGA, o la mayoría del Partido Republicano, se quedó en casa, y siempre lo hará si no se la trata con el respeto que merece. Me he mantenido fuera de la carrera, '¡Quiero agradar!'”. Danos un candidato real en esta área en noviembre. Susie, lo conozco bien, ¡puede ser derrotado fácilmente!

El personal de Trump por superponerse como miembro de la OTAN

Mientras tanto, en respuesta a los comentarios de Trump sobre la financiación de la OTAN, el asesor de seguridad de Trump pidió una membresía escalonada en la OTAN en función del gasto en defensa. Keith Kellogg dijo al medio de comunicación Reuters El martes 13 de febrero, cualquiera que no invierta el 2% de su producción económica en su ejército como se acordó debería perder la protección del Artículo 5 de la OTAN. Esto regula la cuestión de la alianza.

Kellogg dijo que propondría celebrar una reunión de la OTAN en junio de 2025 si Trump gana las elecciones. Habló de una “conversación de adultos” que es necesario tener, como muchas otras, sobre el tema de la seguridad nacional. El ex teniente general y ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional bajo Trump no dijo si discutió sus ideas con Trump. Inicialmente no hubo ninguna declaración del equipo de campaña de Trump. Había descrito a Kellogg como un asesor político que podría unirse al gabinete después de ganar las elecciones estadounidenses de 2024 en noviembre. (skr con materiales de agencia)