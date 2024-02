Página principal Política

La declaración de Donald Trump sobre la OTAN sigue provocando fuertes reacciones. Ahora hay más críticas de Estados Unidos. Un soldado estadounidense recibe una dura sentencia.

WASHINGTON – La ira por la declaración de Donald Trump sobre la falta de voluntad de la OTAN para proteger a sus socios en mora de Rusia y Vladimir Putin en una emergencia sigue siendo alta entre los aliados. Si bien los funcionarios en Europa reaccionan con gran incomprensión, la resistencia contra el ex presidente estadounidense también está avanzando en Estados Unidos. Después de la Casa Blanca, Ben Hodges, ex comandante del ejército estadounidense en Europa, también comentó los comentarios de Trump sobre la OTAN y emitió un juicio mordaz.

Las consecuencias son “muy, muy graves”: la declaración de Donald Trump sobre la OTAN genera debate

Los comentarios de Donald Trump sobre la OTAN son “estratégicamente ignorantes” y corren el riesgo de “corromper” los intereses de seguridad de Estados Unidos, afirmó el soldado británico retirado. veces. Al mismo tiempo, advirtió sobre un peligro potencial: en medio de la guerra de Ucrania, la declaración de Trump sobre la OTAN alentaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN. Las consecuencias serían “extremadamente graves” para Estados Unidos y el resto de la OTAN. En resumen, el exlíder Donald Trump es un testimonio del analfabetismo estratégico.

“Dependemos del acceso a Europa, con bases en casi todos los países de Europa y del Mediterráneo”, dijo Hodges. Y añadió: “Estas bases son importantes para nosotros y nuestra contribución a la OTAN. No están aquí para proteger a los alemanes, lo son para nosotros y también para lo que hacemos en África y Oriente Medio”.

¿La declaración de Trump sobre la amenaza retórica de la OTAN? Olaf Schulz con palabras de precaución

Algunos observadores consideran que las declaraciones de Trump sobre la OTAN no son más que una amenaza retórica destinada a aumentar los presupuestos de defensa europeos y reducir la presión sobre Estados Unidos. Canciller de Alemania Olaf Schulz Pero ve un peligro mayor y advierte contra el juego con la seguridad de Europa. “La promesa de protección de la OTAN se aplica sin restricciones. Todos para uno. Uno para todos”, afirmó. SPD– El político se reunió el lunes en Berlín con el nuevo Primer Ministro polaco proeuropeo, Donald Tusk.

Parece que el propio expresidente estadounidense no cree que las declaraciones de Donald Trump sobre la OTAN puedan constituir una amenaza potencial para la seguridad de los socios de la alianza. Después de aparecer en la campaña electoral para las elecciones estadounidenses de 2024, afirmó en cambio haber fortalecido la alianza de defensa. “Habéis hecho fuerte a la OTAN”, escribió el republicano en una publicación en su red social, Truth Social.

Declaración de Donald Trump con motivo de las elecciones estadounidenses: los republicanos están dispuestos a abandonar la OTAN

Actualmente no está claro si Donald Trump realmente dará la espalda a sus socios de la OTAN si es reelegido en las elecciones estadounidenses de este año. Pero según Hodges, el riesgo es grande. El ex comandante estadounidense L. dijo veces Continuó diciendo que cree que Trump está “completamente preparado” para darle la espalda a Europa cuando regrese a la Casa Blanca. “Esto no tiene nada que ver con si Alemania cumplirá su objetivo del 2 por ciento o si Noruega o Canadá lo harán”, dijo. “Trump odia las alianzas. Odia una obligación que le exige cumplirla”.

Donald Trump es una “especie de mafia” que no quiere que se restrinjan sus opciones. Durante su último mandato como presidente de los Estados Unidos demostró que no le preocupaban en absoluto las obligaciones morales. “Seríamos tontos si no tomáramos en serio lo que dice”. Por tanto, los temores y dudas que prevalecen en la comunidad transatlántica pueden estar justificados. El presidente Joe Biden calificó recientemente las recientes críticas de Trump a la alianza como “espantosas y peligrosas”.

Objetivo del 2% de la OTAN: sólo unos pocos países cumplen las afirmaciones de Trump

Durante su mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó repetidamente a los aliados de la OTAN de depender demasiado de la protección estadounidense. Por ello, llamó periódicamente a los países a ampliar sus fuerzas armadas. Para ello, debería utilizarse el 2% del PIB para gastos de defensa. cómo Semana de noticias Distribuidos en un artículo: Polonia (3,9 por ciento), Estados Unidos (3,49 por ciento), Grecia (3,01 por ciento), Estonia (2,73 por ciento), Lituania (2,54 por ciento), Finlandia (2,45 por ciento), Rumania (2,44 por ciento), Hungría (2,43 por ciento). %), Letonia (2,27%), Reino Unido (2,07%) y Eslovaquia (2,03%) Dos por ciento del PIB de las fuerzas armadas Para gastar, se hace realidad.

Según datos de julio de 2024, Francia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria, Croacia, Albania, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, República Checa, Portugal, Italia, Canadá, Eslovenia, Turquía, España y Bélgica no alcanzaron el objetivo. Luxemburgo ha invertido el 0,72% del PIB en sus capacidades de defensa. Sin embargo, el país también tiene requisitos especiales debido a su tamaño. Como Islandia no tiene ejército propio, no está incluida en las cifras.

Trump amenaza con decir: OTAN: Alemania invierte el 2 por ciento del PIB

como Noticias diarias Mientras escribe, Trump ha condicionado su amenaza a la OTAN, pero los socios de la OTAN responderán de todos modos con extrema cautela. Continuó diciendo que su último ataque golpearía la alianza hasta sus cimientos. En su declaración, el expresidente estadounidense no abordó el objetivo real de la declaración de Trump con respecto a la OTAN. Sin embargo, es posible que el republicano se haya referido especialmente a Alemania, aunque en el futuro esto resulte infundado. alto Noticias diarias El gobierno federal planea gastar al menos el 2,0 por ciento del PIB en gastos de defensa en 2024. (OBF)