“El deseo de muerte del Partido Republicano”

El Senado de Estados Unidos presenta un nuevo proyecto para ayudar a Ucrania y la seguridad fronteriza. Donald Trump está comentando sobre el paquete – y claramente.

Actualizado desde el 6 de febrero a las 6:40 a. m.: La administración del presidente estadounidense Joe Biden quiere vetar un proyecto de ley apoyado por los republicanos en la Cámara de Representantes que, entre otras cosas, proporcionaría ayuda a Ucrania. “La Administración se opone firmemente a esta propuesta, que no hace nada para asegurar la frontera, no hace nada para ayudar al pueblo ucraniano a defenderse contra la agresión de Putin, no apoya la seguridad de las sinagogas, mezquitas y lugares de culto vulnerables de Estados Unidos, y no apoya civiles palestinos”. La mayoría de ellos son mujeres y niños privados de asistencia humanitaria, dijo el lunes (hora local) la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca en un comunicado.

“La administración insta a ambas cámaras del Congreso a rechazar esta estratagema política y en su lugar colocar en el escritorio del presidente un proyecto de ley bipartidista suplementario de asignaciones de seguridad nacional”.

Trump está en contra del paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania

Actualización del 5 de febrero a las 6:25 p.m.: El expresidente Donald Trump ha pedido a los miembros de su Partido Republicano que voten en contra del último borrador de un paquete de ayuda para Ucrania, a pesar de la mejora de la seguridad fronteriza estadounidense asociada a él. “No seas estúpido”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Necesitamos una ley de fronteras e inmigración separada”, que “no debería estar vinculada de ninguna manera a la ayuda exterior”. El hombre de 77 años califica la ley como “un gran regalo para los demócratas y un deseo de muerte para el Partido Republicano”.

Se opone a un nuevo paquete de ayuda para Ucrania: Donald Trump. (Foto de archivo) © Matt Rourke/DPA

El primer informe: WASHINGTON, D.C. – El Senado de Estados Unidos presentó el domingo (4 de febrero de 2024, hora local) un borrador de un nuevo paquete de ayuda para Kiev en la guerra de Ucrania y para mejorar la seguridad en la frontera de Estados Unidos. El llamado “ajuste de seguridad nacional” asciende a 118.300 millones de dólares (109.800 millones de euros), incluidos 60.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania, según un resumen publicado por la presidenta del Comité de Asignaciones, Patty Murray. Esta cantidad es consistente con la solicitud de la Casa Blanca.

Johnson: “Bale está peor de lo esperado”

Según el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la propuesta estará “muerta” una vez que llegue a la Cámara. “Este proyecto de ley es peor de lo esperado”, escribió Johnson en X.

Johnson se ha pronunciado anteriormente a favor de tratar los fondos de ayuda para Ucrania e Israel por separado, e incluso cuestionó fundamentalmente los beneficios para Ucrania. Dijo el sábado que tiene intención de votar esta semana sobre su propio proyecto de ley que proporcionaría 17.600 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Esta medida no incluye ningún nuevo financiamiento para Ucrania o la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

El Senado ofrece un paquete de ayuda de 60 millones de dólares a Ucrania

Además de 20.230 millones de dólares para la seguridad de las fronteras internas, el nuevo paquete de ayuda presentado por el Senado estadounidense también incluye, tras meses de discusiones, 60.060 millones de dólares para apoyar a Ucrania y 14.100 millones de dólares para la seguridad de Israel. El proyecto de ley también incluye 10 mil millones de dólares en ayuda humanitaria para civiles en la Franja de Gaza, Cisjordania y Ucrania.

Además, se han asignado 2.440 millones de dólares al Comando Central de Estados Unidos y al despliegue estadounidense en el Mar Rojo, además de 4.830 millones de dólares para apoyar a los socios estadounidenses en la región del Indo-Pacífico. “Estados Unidos y nuestros aliados enfrentan desafíos diversos, complejos y a veces coordinados por parte de adversarios que buscan perturbar la democracia y expandir la influencia autoritaria en todo el mundo”, dijo el domingo (hora local) el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, en una conferencia de prensa.

Schumer insta a una votación rápida

Aunque esta medida encontró resistencia por parte de algunos demócratas inmediatamente después de su anuncio, pero especialmente de los republicanos de línea dura, está claro que es el resultado de una cooperación particularmente buena entre Chuck Schumer y el principal republicano en el Senado, Mitch McConnell. Schumer dijo a los periodistas que no había trabajado tan estrechamente con su colega McConnell en el Senado como lo hizo en este proyecto de ley, y agregó: “En numerosas ocasiones pensamos que las negociaciones habían fracasado”.

Anunció que ahora trabajará para garantizar que la primera votación se realice el miércoles. McConnell declaró que los republicanos no conseguirían un mejor acuerdo ni siquiera con un presidente republicano.

Biden da la bienvenida al borrador: “Ponlo en mi mesa”.

Sin embargo, el proyecto de ley, incluso si se aprueba en el Senado, probablemente fracasará en la Cámara. Allí, los republicanos de la oposición, incluidos muchos que se oponen a una nueva ayuda a Ucrania y a un acuerdo fronterizo con los demócratas, constituyen la mayoría.

El Partido Demócrata del presidente Joe Biden ha estado luchando con los republicanos en el Congreso durante semanas por un paquete de ayuda para Ucrania. A cambio de su aprobación, los republicanos exigen medidas más duras para asegurar la frontera de Estados Unidos con México. El presidente estadounidense, Joe Biden, acogió con satisfacción el nuevo proyecto de ley presentado por el Senado y dijo: “Hago un llamado al Congreso para que apruebe rápidamente este proyecto de ley presentado por ambos partidos”. Ponlo en mi escritorio para que pueda firmarlo y convertirlo en ley de inmediato.

Los conservadores pueden bloquear una mayor financiación para Ucrania, así como una legislación de protección fronteriza con su mayoría en la Cámara de Representantes. Esto es exactamente lo que sugirió Johnson en su primera declaración. (SCR/AFP/RTR)