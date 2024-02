Un abogado internacional cita la cláusula: ¿La UNRWA protege a Europa de los refugiados de Gaza?

Millones transferidos desde Europa a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina mantienen a la gente en Gaza a pesar de la guerra. El abogado internacional Hartwig se refiere a la cláusula de excepción de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. Dice que si no hay fondos disponibles debido a acusaciones de terrorismo, la situación cambiará.

Según expertos en derecho internacional, la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), sospechosa de terrorismo, es la razón por la que no se aplica la Convención de Ginebra sobre los Refugiados a los refugiados palestinos. Matthias Hartwig, experto en derecho internacional de Heidelberg, explicó al periódico “Rheinische Post” que esto tiene que ver con la cláusula de excepción del artículo 1d del Convenio. Se trata de personas que huyeron de Israel en 1948 o de zonas ocupadas por Israel en 1967, así como de sus descendientes que permanecieron en Oriente Medio.

“Ciertamente el objetivo de esta disposición es que estas personas no puedan salir de allí como otros refugiados”, dijo Hartwig al periódico. Pero eso cambiará en el momento en que “la protección de la UNRWA termine, por cualquier motivo”. El abogado internacional explicó: “Si la UNRWA ya no tiene dinero y por lo tanto ya no puede llevar a cabo sus tareas, según tengo entendido, esto significa que las personas afectadas se beneficiarán de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados”. Esto significa que los refugiados palestinos pueden beneficiarse de la oportunidad de solicitar asilo como refugiados una vez que ingresan a un país de la UE.

Guy Goodwin-Gale, profesor emérito de derecho internacional de los refugiados y ex asesor de la ONU, lo ve de manera similar: “La llamada cláusula de exclusión es de hecho una cláusula de inclusión condicional”, según el informe. El artículo 1d de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados establece literalmente: “Esta Convención no se aplicará a ninguna persona que actualmente disfrute de la protección o asistencia de cualquier organización u organismo de las Naciones Unidas (…)”.

La UNRWA es responsable de seis millones de refugiados

El número de refugiados elegibles para los servicios de la organización de ayuda ha aumentado de aproximadamente 700.000 a casi seis millones desde su fundación hace 75 años. Según el informe, las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) muestran recientemente una baja tasa de reconocimiento: para las personas de los territorios palestinos que buscaron protección en Alemania, por ejemplo, la tasa alcanzó el 11,5 por ciento, como informa el periódico “Rheinische Publicar”, escribió. “.

El abogado internacional Hartwig, que trabaja en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado, cita como prueba para su evaluación la Directiva de Cualificaciones de la UE, “que se refiere explícitamente a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y estipula que determinadas personas, es decir, aquellos que disfrutan de la protección de La ley y la UNRWA no pueden reclamar protección en Europa. Sin embargo, todavía hay controversia sobre si los países europeos, a través de sus transferencias financieras a la UNRWA durante décadas, pretenden explícitamente excluir el derecho de asilo a los palestinos. El periódico escribió que el Tribunal Europeo de La justicia de Luxemburgo y varios tribunales nacionales han rechazado el carácter vinculante del artículo de exclusión en la jurisprudencia en materia de asilo y la protección concedida de todos modos.

Tras las acusaciones contra la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina de que alrededor de una docena de sus empleados estuvieron involucrados en un ataque de Hamas contra Israel, la organización espera publicar un informe preliminar a principios de marzo. Así lo afirmó la representante de la UNRWA en el Líbano, Dorothy Klaus. La UNRWA espera que los países que suspendieron la financiación después de que surgieran las acusaciones revisen sus decisiones basándose en la investigación. Los Estados Unidos de América y Alemania, entre otros, suspendieron recientemente su financiación regular a la UNRWA. Israel ya ha pedido la disolución de la organización de las Naciones Unidas. Es un obstáculo para alcanzar una solución pacífica en Oriente Medio.