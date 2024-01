El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, anuncia más recortes

Es posible que los recientes despidos de Google aún no hayan terminado. En una nota interna del miércoles, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, anunció más recortes que los empleados de la compañía enfrentarán a lo largo del año. Así lo informó la revista estadounidense The Verge, que tenía parte del memorando.

anuncio

En consecuencia, Google quiere invertir en cosas de alta prioridad en 2024. Estos objetivos son ambiciosos y deben financiarse. En consecuencia, la empresa tiene que tomar “decisiones difíciles” para poder proporcionar los fondos necesarios para estas inversiones.

A principios de año, esto incluyó reestructuraciones y despidos asociados en sus áreas de hardware, incluidas Fitbit, Pixel, Nest, ventas de publicidad, búsqueda, compras, ingeniería y YouTube. En total, varios cientos de puestos de trabajo se verán afectados. La cifra no es tan alta como la del año pasado, cuando se eliminaron 12.000 puestos de trabajo y no todos los equipos se vieron afectados. Sin embargo, resulta difícil “ver a los compañeros y equipos afectados”. The Verge también citó a Pichai del memorando..

Pichai justifica las acciones diciendo que era necesario cambiar las estructuras para eliminar niveles innecesarios y poder trabajar más rápido y más eficientemente. Por ejemplo, Google dividió sus distintos equipos de hardware para reunirlos bajo un solo liderazgo.

Están previstos más recortes

El presidente de Google ha anunciado ahora que este proceso continuará. A finales de este año se producirán más “reducciones de funciones”. Para ello, se deberían tomar “decisiones específicas sobre la asignación de recursos”. También es posible que algunas funciones se vean afectadas y eliminadas.

Google ya había despedido a empleados en diversos campos en 2023 para controlar el número de empleados, que había aumentado significativamente en los años de auge. El grupo aumentó su plantilla de unos 119.000 a 187.000 empleados desde 2019 hasta finales de 2022. La primera gran ola de despidos se produjo en enero de 2023. En ese momento, Google había eliminado 12.000 puestos de trabajo. Los despidos en el equipo de contratación de Google se produjeron en septiembre de 2023.



(OLB)