Príncipe de Persia: El mapa de la corona perdida

Te mostramos el mapa completo de PoP: The Lost Crown.

En los pasillos y áreas de ramificación de Prince of Persia: The Lost Crown, puedes perder rápidamente la pista incluso de un mapa muy bueno, especialmente si estás buscando elementos específicos o quieres saber qué te espera en el juego.

Nuestros colegas polacos de GamePressure tienen una excelente ventaja Mapa interactivo Diseñado, que te ofrece una gran ayuda en tu camino por Metroidvania:

Esto es lo que ofrece el mapa interactivo

Todos los lugares: En The Lost Crown, viajas con Sargón a través de 10 regiones. También hay un área de introducción y un área esperándote al final del juego que no está marcada en el mapa del juego.

Además de las regiones, el mapa también proporciona mucha más información. Incluido:

Líderes

Puntos de viaje rápido

Árboles de wak wak

Misiones secundarias

Historias

Monedas de oro

Como nota, el mapa interactivo de GamePressure está actualmente incompleto y se actualiza constantemente.

Prince of Persia – Vídeo de avance de la película The Lost Crown

¿Cuánto tiempo podrás sobrevivir en el mundo de The Lost Crown?Puede obtener más información sobre todas las tareas principales en el artículo vinculado anteriormente.

El nuevo juego Prince of Persia se lanzó el 18 de enero de 2024 para consolas PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC y también fue el primer juego destacado del nuevo año. Con el remake de The Sands of Time, actualmente se está desarrollando otro spin-off en Ubisoft, pero después de una historia de desarrollo algo accidentada, ha estado bastante tranquilo en los últimos meses.

¿Qué mapa de Metroidvania tiene el mejor y más claro mapa para ti? Dinos en los comentarios.